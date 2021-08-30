حركة النهضة والتعامل مع الأزمة السياسية التونسية.. لقاء عباس-غانتس لمصلحة من؟

العالم - بانوراما

وبينما يتشاءم البعض بشأن مستقبل الحركة وقرب اندثارها؛ يرى مؤيدون لها وبعض القياديين؛ أن الحركة موجودة بقوة في المشهد السياسي وأنها تستعد لعقد مؤتمرها لتجديد قيادتها وسياساتها للمرحلة القادمة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعتبار الفصائل الفلسطينية اللقاء الذي عقده رئيس السلطة الفلسطينية مع وزير الحرب الاسرائيلي بيني جانتس بالطعنة في خاصرة القضية الفلسطينية.

واعتبرت هذه الفصائل بان الاحتلال يحاول من خلال هذه اللقاءات ان يحول السلطة الى وكيل أمني له في الضفة الغربية .

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.