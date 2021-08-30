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تشاهدون الليلة في بانوراما..

حركة النهضة والتعامل مع الأزمة السياسية التونسية.. لقاء عباس-غانتس لمصلحة من؟

حركة النهضة والتعامل مع الأزمة السياسية التونسية.. لقاء عباس-غانتس لمصلحة من؟
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما بملفه الاول لهذه الليلة، اضعاف قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد أعمال البرلمان حركة النهضة، وفقا لخبراء يرون أن الحزب برئاسة راشد الغنوشي أمام امتحان جديد من أجل ضمان استمراريته في المشهد السياسي في البلاد.

العالم - بانوراما

وبينما يتشاءم البعض بشأن مستقبل الحركة وقرب اندثارها؛ يرى مؤيدون لها وبعض القياديين؛ أن الحركة موجودة بقوة في المشهد السياسي وأنها تستعد لعقد مؤتمرها لتجديد قيادتها وسياساتها للمرحلة القادمة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعتبار الفصائل الفلسطينية اللقاء الذي عقده رئيس السلطة الفلسطينية مع وزير الحرب الاسرائيلي بيني جانتس بالطعنة في خاصرة القضية الفلسطينية.

واعتبرت هذه الفصائل بان الاحتلال يحاول من خلال هذه اللقاءات ان يحول السلطة الى وكيل أمني له في الضفة الغربية .

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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