تحديد موعد وصول سفير البحرين لدى الاحتلال إلى تل أبيب

العالم-البحرين

وأشارت «قناة كان» الإسرائيليّة، إلى أنّ الجلاهمة سيصل على متن رحلة جويّة للناقلة الوطنيّة البحرينيّة «طيران الخليج»، وستهبط في «مطار بن غوريون» – على حدّ تعبيرها.

وأضافت أنّ «الجلاهمة» حضر حفل استقبالٍ في العاصمة البحرينيّة المنامة، بمبادرة من الجالية اليهوديّة هناك يوم السبت 21 أغسطس/ آب 2021.

وكان مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الصهيونيّة «كان 11» «روعي كايس»، قد أشار في تغريدةٍ على حسابه في «موقع تويتر»، إلى «أنّ السفير الجلاهمة سيصل خلال أيامٍ إلى الكيان، لمباشرة عمله إذا لم تكن هناك تغييرات» – على حد تعبيره. فيما لم تنشر وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا»، أي معلوماتٍ متعلّقةٍ برحلةِ السفير التي أشارت إليها مصادر إعلاميّةٍ في الكيان الصهيونيّ – وحتّى وقت كتابة هذا الخبر.

وكانت حكومتا البحرين والكيان الصهيونيّ قد أعلنتا في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من المنامة، عن تدشين علاقتهما الدبلوماسيّة بالتوقيع على اتفاق إطلاق العلاقات الدبلوماسيّة، والذي يسمح بتبادل السّفارات والسّفراء وتدشين رحلات جويّة، إلى جانب سبع مذكّرات تفاهمٍ في مجالات مختلفة.