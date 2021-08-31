الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

محلل افغاني: داعش تتبع امريكا والانفجار بالمطار متفق عليه

الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد المحلل السياسي جاويد شكيب زاده أن جماعة داعش الارهابية تتبع اوامر الادارة الاميركية وان الانفجار الذي اوقع عشرات الضحايا في محيط مطار كابل كان متفق عليه وتحذيرات السفارة الاميركية تثبت ذلك.

العالم - خاص بالعالم

وقل شكيب زاده في حوار مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": من الواضح ان نهاية الشهر الحالي هو الموعد النهائي لخروج القوات الاميركية تماما من افغانستان، وجميع الافغانيين وقادة طالبان يريدون خروج الجيش الاميركي من بلادهم، ولأنه اتضح ان وجودهم لا يؤثر بسياسة افغانستان ولا بالقتال فيها، مشيرا الى أن حضور اميركا في افغانستان لم يترك اثرا ايجابيا فيها، والرئيس الاميركي جو بايدن كان يريد تمديد موعد الخروج لكن جماعة طالبان رفضت ذلك.

واضاف: إن الحضور الاميركي في افغانستان وخاصة في مطار كابل هو خطر شديد وقد يحدث بسببه عمليات انتحارية وتفجيرات، وخروج الجيش الاميركي وخروج المتعاقدين معه من الافغان يمنع خطر الهجمات الانتحارية في منطقة المطار وغيرها من مدن افغانستان.

ورأى شكيب زاده أن داعش متوافقة مع اميركا وتعمل بأمرها، قائلا إن اميركا كانت تبرر وجودها بأنها تريد قتال داعش، ولكن داعش هي متوافقة مع اميركا، والعملية الانتحارية في مطار كابل سبقتها تحذيرات من قبل السفارة الاميركية في افغانستان من هجمات كهذه، وهذا يعني ان هذه العملية مقررة مسبقا ومتفق عليها.

روابط ذات صلة

ماذا تعرف عن "داعش خراسان"؟

الأمم المتحدة تحذر من "أزمة أكبر بكثير" على الأبواب فی افغانستان

شاهد.. الوضع في افغانستان على طاولة الحوارات الدولية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السوري جمال القادري أمينًا عامًا للاتحاد.. الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يقرر العودة إلى دمشق

اخر جندي أمريكي يغادر أفغانستان

محلل افغاني: داعش تتبع امريكا والانفجار بالمطار متفق عليه

خبراء صينيون يطرحون.. فرضية جديدة حول منشأ كورونا في ووهان!

الجيش الاميركي يعلن تدمير طائرات واليات مدرعة ومنظومة دفاعية بمطار كابول

في تطور لافت.. دخول مساعدات أممية من حلب إلى "خفض التصعيد"