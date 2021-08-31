محلل افغاني: داعش تتبع امريكا والانفجار بالمطار متفق عليه

العالم - خاص بالعالم

وقل شكيب زاده في حوار مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": من الواضح ان نهاية الشهر الحالي هو الموعد النهائي لخروج القوات الاميركية تماما من افغانستان، وجميع الافغانيين وقادة طالبان يريدون خروج الجيش الاميركي من بلادهم، ولأنه اتضح ان وجودهم لا يؤثر بسياسة افغانستان ولا بالقتال فيها، مشيرا الى أن حضور اميركا في افغانستان لم يترك اثرا ايجابيا فيها، والرئيس الاميركي جو بايدن كان يريد تمديد موعد الخروج لكن جماعة طالبان رفضت ذلك.

واضاف: إن الحضور الاميركي في افغانستان وخاصة في مطار كابل هو خطر شديد وقد يحدث بسببه عمليات انتحارية وتفجيرات، وخروج الجيش الاميركي وخروج المتعاقدين معه من الافغان يمنع خطر الهجمات الانتحارية في منطقة المطار وغيرها من مدن افغانستان.

ورأى شكيب زاده أن داعش متوافقة مع اميركا وتعمل بأمرها، قائلا إن اميركا كانت تبرر وجودها بأنها تريد قتال داعش، ولكن داعش هي متوافقة مع اميركا، والعملية الانتحارية في مطار كابل سبقتها تحذيرات من قبل السفارة الاميركية في افغانستان من هجمات كهذه، وهذا يعني ان هذه العملية مقررة مسبقا ومتفق عليها.