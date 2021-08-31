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قرقاش يكشف خفايا الاتصال الهاتفي بين ابن زايد وأردوغان

قرقاش يكشف خفايا الاتصال الهاتفي بين ابن زايد وأردوغان
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

كشف أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أجواء الاتصال الهاتفي بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفا إياه بـ"الإيجابي والودي للغاية".

العالم - الامارات

وقال قرقاش، عبر حسابه على "تويتر"، "اتصال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالشيخ محمد بن زايد كان إيجابيا ووديا للغاية، لاسيما أنه استند إلى مرحلة جديدة تسعى فيها الإمارات إلى بناء الجسور وتعظيم القواسم والعمل المشترك مع الأصدقاء والاشقاء لضمان عقود مقبلة من الاستقرار الإقليمي والازدهار لجميع شعوب ودول المنطقة".

​وكان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العلاقات الثنائية.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، تبادل ولي عهد أبوظبي والرئيس التركي، خلال اتصال هاتفي، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

​كما التقى مستشار الأمن الوطني في الإمارات، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، في أنقرة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي اعتبرها الأخير مرحلة جديدة في العلاقات بين الإمارات وتركيا.

وقال أردوغان، إن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها خطط جادة للغاية تجاه تركيا، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الإمارات ستقوم قريبا باستثمارات كبيرة في بلده. كما أوضح الرئيس التركي بقوله إن الإمارات لديها أهداف وخطط استثمارية جادة للغاية تجاه تركيا.

وبقيت العلاقات بين البلدين متوترة لسنوات بسبب العداء بين السلطات الاماراتية وجماعة الاخوان المسلمين، وقطع العلاقات الذي جرى بين الامارات والسعودية والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى حيث دعمت تركيا قطر، الى ان عادت العلاقات قبل أشهر بين قطر وجيرانها، وجرى لقاء قطري اماراتي في العراق مؤخرا على هامش قمة بغداد قبل يومين.

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