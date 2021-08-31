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الامارات تعلن اعتماد قانون لمساءلة الوزراء وكبار الموظفين

الامارات تعلن اعتماد قانون لمساءلة الوزراء وكبار الموظفين
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، أن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اعتمد قانونا لمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.

العالم - الامارات

وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد: "في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات، اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوما بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على احالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء"، بحسب تعبيره.

وأضاف: "وضمن نفس القانون، يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله اذا اقتضت الحاجة، ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أوالمالية..دولتنا دولة قانون.. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى".

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الامارات تعلن اعتماد قانون لمساءلة الوزراء وكبار الموظفين