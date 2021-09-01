مغردون بحرينيون: كل ذرة من تراب البحرين تتبرأ من الخيانة

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وكتب خالد يوسف الجلاهمة في تغريدة على تويتر الثلاثاء: "يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم، لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى "دولة إسرائيل" على حد وصفه.

حركة "حماس" أدانت تعيين البحرين، سفيراً لها في الكيان الاسرائيلي، مؤكدة أن "تعيين نظام البحرين سفيرا له في الكيان الصهيوني، يعكس إصراره على الخطيئة القومية التي ارتكبها بتوقيع اتفاق التطبيع مع الاحتلال".

وأضافت الحركة على لسان الناطق باسم حازم قاسم إن "تعيين السفير، في الوقت الذي يواصل الاحتلال عدوانه على شعبنا، يمثل دعماً واضحاً وشراكة كاملة مع الاحتلال في سياسته وإجرامه، ويخدم الرواية الصهيونية"، مشيدة "بالشعب البحريني الشقيق الرافض لكل خطوات التطبيع، والذي يقف إلى جانب الحق الفلسطيني".

رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء تفاعلوا مع الهاشتاغات منددين ومستنكرين خطوة المنامة الجديدة في سياق التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، مؤكدين انها تشكل طعنة جديدة في ظهر الفلسطينيين وقضيتهم، مجددين العهد والوفاء لفلسطين المحتلة ومقدساتها ورافضين كل اشكال التطبيع مع الصهاينة.

كما تبرأ البحرينيون من افعال حكام آل خليفة واصفين ارسال سفير الى تل ابيب بالفعل الشنيع والخيانة للشعب الفسلطيني وبانه فعل لا يمثل الشعب البحريني الذي مازالت بوصلته تؤشر نحو فلسطين والقدس ومسجدها الاقصى المبارك، مؤكدين ان الكيان الصهيوني هو غدة سرطانية سوف تسحق تحت الأقدام بفضل رجال الله في كافة ميدان المقاومة والجهاد.

وأعتبر المغردون ان جريمة التطبيع خنجر يغرس في ظهر الإرادة الشعبية في البحرين قبل فلسطين؛ لأن البحرينيين لا يعتبرون التطبيع مع كيان الإحتلال سوى خيانة موصوفة، مؤكدين انه موقف مخزي سيضاف لسيرة الجلاهمة كمجاهر بتبني (العار) لأول سفير من البحرين في مشروع التطبيع الذي تسير فيه حكومة مستبدة وغير منتخبة ولا تمثل الإرادة الشعبية.

ونشر "Mahdi" مقطع فيديو في تغريدة له وعلق عليه قائلا "كلّ ذرّة من تراب البحرين تتبرّأ #التطبيع_خيانة".

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كما ونشر "???????????? ????????????????????" صورة الجلاهمة وعلق عليها قائلا "وَ لَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لا النَّصارى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ …) هل اتبعت مِلَتهم أيها الخائن؟ #خالد_يوسف_الجلاهمة #التطبيع_خيانه".

وكتب "Baqer Darwish" في تغريدة على حسابه الخاص "موقف مخزي سيضاف لسيرتك كمجاهر بتبني (العار) لأول سفير من #البحرين في مشروع التطبيع الذي تسير فيه حكومة مستبدة وغير منتخبة ولا تمثل الإرادة الشعبية، البحرينيون لا يسعدهم سوى تحرر كامل الأراضي الفلسطينية من سيطرة الإحتلال الإسرائيلي. إن #التطبيع_خيانة الأمس واليوم وغدا".

وأكد "Jassim" في تغريدة له "الموت أولى من ركوب العار " *الموت أولى* .. من الاحتلال *الموت أولى* .. من التطبيع *الموت أولى* .. من الذل والخنوع *الموت أولى* .. من ترك خط أبي عبدالله الحسين (عليه السلام) #التطبيع_خيانة #فلسطين_قضية_الشرفاء".

تفاعل "السيد محمد باقر المعلم" تفاعل مع تغريدة "Jassim" وغرد قائلا "الله يا وطننا لو قطعنا و حرقنا و يرما رذاذنا في الهواء ويفعل بنا ذالك الف الف مرة ما تنازلنا على حريتنا ولا وطننا #التطبيع_خيانة".

"الدكتور عبدالرؤوف الشايب" رأى في تغريدته انه "من اراد ان یرى عبدا ينفذ كل اوامر طاغيته الذي عبأ جيبه بالدنانير بغض النظر ان كانت تلك الاوامر ماحقة للدين او مذلة للامه فلينظر الى هذا الخبيث ادناه سفير بني خليفة لذى الكيان الصهيوني وابشره بيوم قريب يقرع فيه بالاحذية على راسه ويركل بالارجل في عقبه ودبره #التطبيع_خيانة".

وكتب الشيخ "Hussain Aldaihi" في تغريدته "نقول للجلاهمة أنت تمثل نفسك ومن أرسلك فقط ولا تمثل البحرين، وشعب البحرين منك بريء وشرعيتك كشرعية الكيان الصهيوني الذي لم ولن يعترف بها البحرينيون حتى زوال هذا الاحتلال #البحرين ستبقى لجانب الفلسطينيين وتطبيعكم خيانة وعار #التطبيع_خيانة".

وقال "السيداحمدالمساوى" في تغريدة له "الله اكبر هذي فطرة الله في خلقه ستبقى فلسطين عربيه والقدس قبلت المسلمين الاولى".

وغرد "علي مهنا" قائلا "عذرا أهلنا في فلسطين الحبيبة فقد صار لدينا سفير عند الاحتلال #بحرينيون_ضد_التطبيع #البحرين_ترفض_التطبيع #التطبيع_خيانة"

وعلق أبو زينب "على ارسال المنامة سفيرا لها الى تل ابيب "بسم الله الرحمٰن الرحيم نحن البحرينيين نفدي فلسطين والعرب بل وكل المسلمين" أما التطبيع فهو خيانة لا تمثلنا، ويأبى الله لنا هذا الفعل الشنيع. #فلسطين_قضيتي #التطبيع_خيانة".

وأشار "Mahdi" في تغريدة له "بوصلتنا اليوم نحو القدس وهذه الغدة السرطانية سوف تسحق تحت أقدام رجال الله #التطبيع_خيانة".

ونشر حساب "مرآة الدراز" تغريدة جاء فيها "خنجر جريمة التطبيع يغرس في ظهر الإرادة الشعبية قبل فلسطين؛ لأن البحرينيين لا يعتبرون للتطبيع مع كيان الإحتلال سوى خيانة موصوفة #بحرينيون_ضد_التطبيع #التطبيع_خيانة #الوفاق #البحرين".

ونختم الموضوع مع تغريدة حساب "حركة شباب رأس رمان" التي جاء فيها "#خالد_الجلاهمة_عار : شعب #البحرين يرفض كافة اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لارض #فلسطين الطاهرة. #رأس_رمان #التطبيع_خيانة #بحرينيون_ضد_التطبيع".

وكانت البحرين أعلنت نهاية مارس الماضي تعيين الجلاهمة سفيرا لدى تل أبيب. وفي 29 مايو الماضي أدى الجلاهمة اليمين أمام الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وبذلك أصبح الجلاهمة رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.

والجلاهمة مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، شغل منصب نائب سفير البحرين في الولايات المتحدة (2009-2013). وكان الكيان الصهيوني قد عين منتصف يناير الماضي إيتاي تاغنر قائما بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة.

جدير بالذكر أن الكيان الصهيوني والبحرين وقعا في سبتمبر 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات بين الطرفين فيما اعتبر طعنة بحرينية في ظهر القضية الفلسطينية وخيانة لمقدسات المسلمين .