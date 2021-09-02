الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حسين امير عبداللهيان يتلقى التهنئة من وزيري خارجية ايطاليا واليابان

حسين امير عبداللهيان يتلقى التهنئة من وزيري خارجية ايطاليا واليابان
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

تلقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان برقيتي تهنئة من وزيري الخارجية الايطالي لويجي دي مايو والياباني موتيغي توشيميتسو، لمناسبة حصوله على ثقة مجلس الشورى الاسلامي وتوليه منصب وزارة الخارجية.

العالم - ايران

واعرب وزير الخارجية الايطالي في برقية التهنئة عن ثقته باستمرار العلاقات المفيدة بين ايطاليا والجمهورية الاسلامية الايرانية على ارضية الصداقة التاريخية بين البلدين في مرحلة الحكومة الجديدة في ايران وقال: ان تطوير العلاقات هذه من شانه ان يؤدي للمزيد من تعميق ابعاد الحوار بين البلدين في مجالات التعاون الثنائي الاقتصادي والثقافي والعلاقات الاقليمية.

واضاف: ان ايطاليا ستبقى الى جانب ايران في اطار آلية "كوفاكس" وفي مواجهة القضايا الصحية –الطبية الراهنة.

كما هنأ وزير الخارجية الياباني في برقيته لوزير الخارجية الايراني بمناسبة توليه هذا المنصب واشار وفقا لارنا، الى زيارته الاخيرة الى طهران ووصف لقاءه مع امير عبداللهيان بانه كان مثمرا جدا.

واعرب توشيميتسو عن امله بتعزيز التعاون في جميع المجالات في المرحلة الجديدة بين البلدين اللذين تربطهما علاقات صداقة تاريخية.

روابط ذات صلة

امير عبداللهيان يتسلم نسخا من اوراق اعتماد خمسة سفراء جدد

إيران ستشارك بمفاوضات تكون لها نتائج ملموسة لضمان حقوق ومصالح الشعب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. طالبان وتحديات ادارة افغانستان

العراق.. نائب قائد العمليات المشتركة يصل إلى ديالى

هنية يهاتف الحوراني ويشيد بموقفها

إصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال قبالة شاطئ غزة

دعوات لأداء صلاة الجمعة بخيمة سلوان رفضًا لمخططات الهدم والتهجير

حسين امير عبداللهيان يتلقى التهنئة من وزيري خارجية ايطاليا واليابان