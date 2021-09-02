حسين امير عبداللهيان يتلقى التهنئة من وزيري خارجية ايطاليا واليابان

العالم - ايران

واعرب وزير الخارجية الايطالي في برقية التهنئة عن ثقته باستمرار العلاقات المفيدة بين ايطاليا والجمهورية الاسلامية الايرانية على ارضية الصداقة التاريخية بين البلدين في مرحلة الحكومة الجديدة في ايران وقال: ان تطوير العلاقات هذه من شانه ان يؤدي للمزيد من تعميق ابعاد الحوار بين البلدين في مجالات التعاون الثنائي الاقتصادي والثقافي والعلاقات الاقليمية.

واضاف: ان ايطاليا ستبقى الى جانب ايران في اطار آلية "كوفاكس" وفي مواجهة القضايا الصحية –الطبية الراهنة.

كما هنأ وزير الخارجية الياباني في برقيته لوزير الخارجية الايراني بمناسبة توليه هذا المنصب واشار وفقا لارنا، الى زيارته الاخيرة الى طهران ووصف لقاءه مع امير عبداللهيان بانه كان مثمرا جدا.

واعرب توشيميتسو عن امله بتعزيز التعاون في جميع المجالات في المرحلة الجديدة بين البلدين اللذين تربطهما علاقات صداقة تاريخية.