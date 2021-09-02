دور كيان الإحتلال الإسرائيلي في العدوان على اليمن

العالم - المشهد اليمني

ويناقش برنامج"المشهد اليمني"، تحدّث العديد من وسائل الاعلام عن تقديم كيان الاحتلال الاسرائيلي جميع انوع الدعم العسكري والسياسي والاستخباراتي لدول العدوان السعودي على اليمن.

ويبحث البرنامج ما اشارت اليه تقارير غربية عن تواجد عسكري لكيان الاحتلال من خلال ارساله العديد من الخبراء لتدريب القوات السعودية والاماراتية. وتشير تقارير يمنية على ان الاحتلال الاسرائيلي هو من دفع بالامارات والسعودية الى التدخل في اليمن، وان هذه الدول مجرد ادوات في يد كيان الاحتلال الاسرائيلي والامريكي.

كما يبحث برنامج "المشهد اليمني"في إعراب كيان الاحتلال الاسرائيلي مرارا وتكرارا عن تخوفه من التحولات السياسية في اليمن وقال ان وجود حركة سياسية مستقلة وقوية تهدد امنه الاستراتيجية خاصة في منطقة باب المندب الاستراتيجية.

ويلقي البرنامج الضوء على ما يعمله كيان الاحتلال على التواجد في البحر الاحمر ومضيق باب المندب وقالت مصادر اعلامية ان كيان الاحتلال اقام مع الامارات قواعد عسكرية في جزيرتي ميون وسقطرة اليمنيتين وان الاحتلال اصبح متواجدا في هذه المناطق. وفي الاونة الاخيرة قال سكان محليون في جزيرة سقطرى ان الامارات تحضر شهريا العشرات من الاسرائيليين الى الجزيريرة تحت اسم سياح وانه يتم نقل هولاء عبر ابوظبي بطائرات اماراتية دون اخذ حتى تأشيرة من حكومة المرتزقة.

ويبحث البرنامج في ابعاد التدخل الاسرائيلي في حرب اليمن؟ وماهي الاهداف التي يبحث عنها كيان الاحتلال في اليمن وما هو الدور الذي يقوم به الاحتلال الاسرائيلي في اليمن.



وكانت قد تمكنت القوات اليمنية المشتركة من استعادة مديرية الرحبة جنوب محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، وتمكنت من تأمين المناطق التابعة للمديرية بعد مقتل واصابة أكثر من مئتي عنصر من المرتزقة.كما شهدت جبهات غرب المدينة مواجهات عنيفة انتهت بتحرير مواقع مطلة على مدينة مأرب من الجهتين الغربية والشمالية.

كما تم استعراض تقرير يرصد آخر التطورات الميدانية في مأرب.

ويتم مناقشة موضوع الحلقة من برنامج "المشهد اليمني" مع ضيوف الحلقة :

- فهمي اليوسفي نائب وزير الاعلام اليمني

- محمد القاعدي اعلامي يمني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...