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السيد الحوثي: سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي احتلها تحالف العدوان

الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، اننا نواجه الطغيان الأمريكي و"الإسرائيلي" وأدواتهما بالبصيرة أولا ثم بالجهاد حيث نحتاج إلى البصيرة في تحديد الأولويات وفي مواجهة حملات التشويه.

العالم - اليمن

واضاف السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي اليوم الخميس في كلمة له بمناسة إحياء "ذكرى استشهاد زيد بن علي (سلام الله عليهما)، "ان البديل عن البصيرة هو العمى، ومن يفقد بصيرته سيتأثر بالضلال مهما كانت بشاعته".

واضاف بان "الطغيان الأمريكي يستهدف أمتنا في كل المجالات"، و"ان الطغيان الأمريكي والإسرائيلي يشكل تهديدا خطيرا على واقع الأمة في دينها وأمنها وحريتها وكرامتها، ولا يوجد التباس في تحالف النظام السعودي مع أمريكا و"إسرائيل".

وقال السيد الحوثي: "ان العدوان على اليمن والمؤامرات على دول المنطقة تخدم أمريكا و"إسرائيل" و لا يوجد التباس في تحالف النظام السعودي مع أمريكا و"إسرائيل".

وتابع قوله: ان "كتاب الله لا يدعنا أن نسكت في مواجهة العدوان والحصار على شعبنا" و"لا يمكن أن نصمت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي وأمتنا تستباح وتظلم من فلسطين إلى اليمن".

وأكد السيد بدر الدين الحوثي: "لقد حسمنا خيارنا واتخذنا قرارنا ببصيرة وعلى بصيرة نأخذها من كتاب الله ولإدراكنا بواقعنا"، و"لو فرطنا في معركتنا لكانت القواعد الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية في صنعاء ومختلف المحافظات"، و"ان من ينخدعون بقوى العدوان هم الضحية لصالح أمريكا وبريطانيا".

وختم كلمته قائلا: "سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي احتلها تحالف العدوان" و"سنضمن لبلدنا أن يكون حرا مستقلا لا يخضع لاحتلال أو وصاية" و"سنواصل التصدي للعدوان، والخزي للصامتين والمتخاذلين"، و "ان شعبنا سيكون حرا عزيزا وليس متسولا عند آل سعود أو آل نهيان".

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