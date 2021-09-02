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حكومة الموصل المحلية ترحب بعرض إيران المساهمة في إعادة الإعمار

حكومة الموصل المحلية ترحب بعرض إيران المساهمة في إعادة الإعمار
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

أبدى القنصل الإيراني العام في محافظة أربيل بمنطقة كردستان العراق نصرالله رشنودي اليوم الخميس استعداد إيران للمساهمة في إعادة إعمار البُنى التحتية في مدينة الموصل كبرى مدن محافظة نينوى شمالي العراق.

العالم - إيران

وزار القنصل في وقت سابق من صباح اليوم الخميس مدينة الموصل والتقى بمحافظ نينوى نجم الجبوري في ديوان المحافظة.

وقال رشنودي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المحافظ إن "الموصل تعرضت لدمار كبير بسبب الإرهاب ورغم ما تقدمه السلطات إلا أن حجم الدمار أكبر بكثير من إمكانيتها".

وأردف بالقول إن إيران مستعدة لتقديم الخدمات خصوصا في إطار الإعمار والبناء ولديها قدرات وخبرات كبيرة في هذا المجال.

كما أشار القنصل إلى الطموح في فتح آفاق للتعاون في المجالات العلمية والاقتصادية وحتى الثقافية مع نينوى، كاشفا عن المساعي إلى إقامة معرض يختص بمجال الإعمار والبناء للشركات الإيرانية في الموصل، معربا عن أمله بتعاون المحافظة بخصوص هذا الأمر.

رشنودي مضى قائلا إن "هناك الكثير من العوامل التي ستساهم في التعاون بالعديد من المجالات ويطمحون للمساهمة في الكثير من المواضيع".

من جهته قال محافظ نينوى نجم الجبوري خلال المؤتمر إن حديثا طويلا دار بينه وبين القنصل وقد تحدث له عن حجم الخراب والدمار التي لحقت بالمدينة جراء اجتياح تنظيم داعش لها في أواسط العام 2014.

واستطرد قائلا إن العراقيين من البصرة إلى زاخو قدموا أغلى دماء الشباب مهرا لتحرير الموصل وعادت بتضحياتهم.

الجبوري أكد انهم يعملون بجد لإعادة إعمار الموصل لكن الإمكانيات المادية لا تساعد بذلك وهم يعملون بما يتوفر، لافتا إلى أنهم مستعدون للتعاون مع أي جهة تريد تسريع عجلة الإعمار ومحو آثار الحرب في الموصل.

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