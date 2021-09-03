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البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تدرس تخفيف العقوبات على "طالبان"

البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تدرس تخفيف العقوبات على
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تدرس في الوقت الحالي مسألة تخفيف العقوبات المفروضة على حركة "طالبان" التي بسطت مؤخرا سيطرتها على أفغانستان.

العالم - الاميركيتان

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء الخميس: "يجب ألا يعتقد أحد أننا ندرس في الوقت الراهن تخفيف العقوبات على طالبان، هذا الأمر لا يجري بحثه بشكل نشط ونحن لا نسعى إلى ذلك".

وأضافت بساكي أن عدد المواطنين الأمريكيين الذين لا يزالون في أفغانستان ويريدون مغادرة البلاد يبلغ قرابة 100 شخص.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة ستنظر في موضوع تقديم مساعدات إلى أفغانستان بعد تشكيل حكومة جديدة واتخاذها إجراءاتها الأولى.

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البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تدرس تخفيف العقوبات على "طالبان"