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في إطار عملياتها ضد المسلحين الاكراد..

الطائرات التركية تقصف مناطق في شمال العراق

الطائرات التركية تقصف مناطق في شمال العراق
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام، بان الطائرات التركية نفذت هجمات استهدفت مناطق يتواجد فيها مسلحو حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

العالم-العراق

ونقلت قناة "كردستان 24"، عن مراسلها اليوم الجمعة بأن الطائرات التركية استهدفت مخيم مخمور الذي يحتضن لاجئين كرداً من تركيا منذ عقود في شمال العراق.

وأضافت أن القصف لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

ويحتفظ عناصر حزب العمال الكردستاني بمخيم لأسرهم في محيط مدينة مخمور الواقعة بين محافظتي أربيل ونينوى، شمالي العراق، تأسس في تسعينيات القرن الماضي يحتضن آلافاً من أكراد تركيا الذين عبروا الحدود في ذلك الوقت.

ونفذت الطائرات التركية يوم امس هجوما في سنجار، استهدف مواقع لحزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة ارهابية لدى انقرة.

وأصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية وكذلك جبال قنديل وسنجار ومخمور، أمراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال الكردستاني وتركيا في عام 2015، في وقت كثفت فيه أنقرة هجماتها على المسلحين الاكراد خلال الاشهر الأخيرة.

وتقول أنقرة إن مسلحي حزب العمال الكردستاني حوّل مدينتي سنجار ومخمور قاعدتين له لمواصلة انشطتهم ضد الدولة التركية، فيما تعتبر أربيل اتخاذ المسلحين قواعد لهم داخل اراضي العراق السبب الرئيس للقصف التركي، وسط تأكيدات من بغداد برفض تواجد عناصر هذا الحزب على الأراضي العراقية وجعلها ساحة لتصفية الحسابات.

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في إطار عملياتها ضد المسلحين الاكراد.. الطائرات التركية تقصف مناطق في شمال العراق

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