هذا ما طالبت به منظمات حقوقية الرئيس التونسي

العالم - مراسلون

إعتداءات مادية ومعنوية ارتكبها امنيون ضد صحفيين ومتظاهرين خلال وقفة احتجاجية سلمية بالعاصمة تونس اطلقت اثرها نقابة الصحفيين ومنظمات حقوقية اخرى صافرة الانذار مطالبة الرئيس قيس سعيد بحماية الحريات وعلى رأسها حرية التعبير.

اجتماع الرئيس قيس سعيد بوزير الداخلية واطارات امنية كبرى تناول الممارسات الامنية الاخيرة واعقبته اعفاءات لعدد من المسؤولين الامنيين بالعاصمة.

فيما جدد سعيد، احترامه للحقوق والحريات ملمحا لامكانية الذهاب نحو انتخابات مبكرة حتى يقرر الشعب مستقبله.

ممثلون عن منظمات حقوقية التقوا رئيس الجمهورية قيس سعيد اكدوا ضرورة تجسيم التطمينات الى افعال واهمية دعم الرئيس في مقاومة الفساد وفتح الملفات الثقيلة.

مرحلة حاسمة تنذر بتغييرات مختلفة على اكثر من صعيد في تونس.

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