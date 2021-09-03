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هذا ما طالبت به منظمات حقوقية الرئيس التونسي

الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

على خلفية إعتداءات قامت بها عناصر أمنية ضد صحفيين ومتظاهرين في تونس مؤخرا، حذّرت منظمات وجمعيات حقوقية من مغبة غض الطرف عن انتهاك الحريات، فيما يدفع الرئيس قيس سعيد نحو أعلان محاربة الفساد عنوانا للمرحلة.

العالم - مراسلون

إعتداءات مادية ومعنوية ارتكبها امنيون ضد صحفيين ومتظاهرين خلال وقفة احتجاجية سلمية بالعاصمة تونس اطلقت اثرها نقابة الصحفيين ومنظمات حقوقية اخرى صافرة الانذار مطالبة الرئيس قيس سعيد بحماية الحريات وعلى رأسها حرية التعبير.

اجتماع الرئيس قيس سعيد بوزير الداخلية واطارات امنية كبرى تناول الممارسات الامنية الاخيرة واعقبته اعفاءات لعدد من المسؤولين الامنيين بالعاصمة.

فيما جدد سعيد، احترامه للحقوق والحريات ملمحا لامكانية الذهاب نحو انتخابات مبكرة حتى يقرر الشعب مستقبله.

ممثلون عن منظمات حقوقية التقوا رئيس الجمهورية قيس سعيد اكدوا ضرورة تجسيم التطمينات الى افعال واهمية دعم الرئيس في مقاومة الفساد وفتح الملفات الثقيلة.

مرحلة حاسمة تنذر بتغييرات مختلفة على اكثر من صعيد في تونس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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