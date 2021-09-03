الكلمة الفلسطينية هي الفصل.. سلطات الاحتلال تجبر على الافراج عن انهار الديك

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وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الخميس، أن محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية قررت الإفراج عن الأسيرة أنهار الديك، وذلك بكفالة مالية قدرها 40 ألف شيكل، مع وضعها تحت الإقامة الجبرية بمنزل عائلتها غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

ويشار إلى أن الأسيرة الفلسطينية، أنهار الديك (26عاما)، من قرية كفر نعمة غرب رام الله بالضفة الغربية، اعتقلت في الثامن من شهر مارس/آذار الماضي، وهو اليوم الذي يتزامن مع يوم المرأة العالمي، حيث كانت حاملا في شهرها الثالث، آنذاك، وقضت مدة سجنها بالسجون الإسرائيلية في ظروف صعبة، دون مراعاة حالتها الصحي.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد اطلقوا حملة لإطلاق سراحها، لا سيما وأنها تعاني ظروفا صحية غاية في الصعوبة بسبب حملها، وإمكانية خضوعها لعملية ولادة قصيرية طارئة.

ولحظة وصولها الحاجز، عبرت الأسيرة المفرج عنها في كلمة لها، عن شكرها لكل من لبى نداءها، وطالبتهم "وكل أحرار العالم أن يلبوا نداء كافة الأسرى والأسيرات بالإفراج الفوري والعاجل عنهم".

وعن اللحظات التي كانت تفكر بها لو أنجبت مولودها داخل السجن قالت: "كانت لحظات صعبة جدا لا توصف، كنت في كل لحظة أتخيل كيف سيأتي ابني للزنزانة؟ وكيف سيعيش المعاناة التي أعيشها؟ كيف سيواجه ظلمة وعتمة الزنازين؟ كيف سيكون بعيدا عن أبوه؟".

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 4850 فلسطينيا، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلا، و540 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن فرحتهم بالافراج عن الاسيرة المحررة انهار الديك واكدوا انه يجب تقديم الدعم ومناصرة باقي الاسرى للافراج عنهم وانقاذهم من الوضع المأساوي الذي يلاقونه في سجون الاحتلال.

وشدد النشطاء على قوة وصلابة الاسيرة المحررة انهار ودفاع الاسرى عن القضية الفلسيطينة في ظل التخاذل بعض الانظمة العربية المطبعة التي لم تهم لنصرتهم.

هذا وبارك رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل خلال اتصالاً هاتفيًا اجراه مع الأسيرة المحررة أنهار الديك الافراج عنها، كما باركت كل من حركة الجهاد الاسلامي وهيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للاسرى والمحررين للاسيرة وللشعب الفلسطيني ولكل احرار الامة والعالم، حرية الاسيرة الحامل انهار الديك التي قاومت وصبرت ومعها جنينها الاسير.

وغرد "بلال أبو دقة" عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماهي تويتر : قضية الأسيرة #انهار_الديك أثبتت قوة وجدارة وتأثير الحملات العالمية والإلكترونية في تغيير مسارات القضايا واحتمالية حلها ياريت لو الجهات المختصة والمعنية القادرة على هذا التأثير تبدأ بحملة للإفراج عن الأسيرة #اسراء_الجعابيص أيقونة المعاناة والألم والتحدي في السجون الإسرائيلية".

وغرد "نصر البوسعيدي" : "حينما تصبح الكلمة وهي أقل الإيمان السبب الأجمل لحرية مظلوم.. فاعلم بأن كلمتك تشكل فارقا لحياة أحدهم.. لا تبخلوا بنصرة الإنسانية في كل مكان.. ولا تستهينوا أبدا بفضح جرائم الأنجاس الصهاينة ولو بكلمة.. ادعموا دوما المحتوى الفلسطيني من أجل كلمة حق".

فيما غردت "Rim Obeid" : " #انهار_الديك بعد إطلاق سراحها: الاحتلال حاول قتلي وكدت أفقد جنيني ولا زالت أنظمة التطبيع ماضية في غيها".