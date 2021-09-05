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ارتفاع مستمر للإصابات بكورونا في مصر

ارتفاع مستمر للإصابات بكورونا في مصر
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، عن تسجيلها 331 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

العالم - مصر

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 331 حالة، مقارنة مع 318 الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 289684.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 10 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 11 الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 16776 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 439 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 241415 شخصا.

وتشهد مصر خلال الأسابيع الأخير ارتفاعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة مع اقتراب "الموجة الرابعة" من الجائحة.

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