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أكاديمي إماراتي: قطر هي الرابح الأكبر مما يجري بأفغانستان

أكاديمي إماراتي: قطر هي الرابح الأكبر مما يجري بأفغانستان
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر الأكاديمي الإماراتي "عبد الخالق عبد الله"، أن قطر هي الرابح الأكبر مما يجري في أفغانستان، بسبب علاقاتها بحركة طالبان، وتحصد بذكاء نتائج حواراتها مع الحركة.

العالم - قطر

وأشار في تغريدة له إلى أن أي نجاح تحققه الدوحة، هو نجاح للدبلوماسية الخليجية التي تقود العمل السياسي العربي اليوم، مهنئا القطريين على هذا النجاح، حسب تعبيره.


وأرفق عبد الله بالتغريدة لقاء لؤلؤة الخاطر، مساعدة وزير الخارجية القطري، مع محطة "سي أن أن" الأمريكية.

من جهة أخرى، قال سفير قطر لدى أفغانستان سعيد بن مبارك الخيارين، السبت، إن بلاده تواصل جهود إعادة تشغيل مطار كابول الأفغاني.

جاء ذلك في تصريح أوردته فضائية الجزيرة، بالتزامن مع وصول طائرة قطرية تحمل 15 طنا من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى مطار كابول.

وأوضح الخيارين أن "فريقا قطريا وصل منذ 5 أيام إلى أفغانستان، لتشغيل المقرات الإنسانية الآمنة واستمرار تدفق المساعدات إلى مطار كابول".

وأضاف: "اليوم تم تشغيل رحلتين داخليتين من مطار كابول إلى مزار شريف وقندهار، وقريباً سيتم تشغيل الرحلات الدولية".

والجمعة، وصل مطلق القحطاني مبعوث وزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب وحل النزاعات إلى مطار كابول، على متن طائرة قطرية تحمل خبراء فنيين لإعادة تشغيل المطار الأفغاني.

وقال القحطاني، إن "الجهود القطرية تنصب بالدرجة الأولى على ضمان سلامة وأمن الملاحة الجوية في أفغانستان، ولا يزال العمل مستمرا وستظهر نتائجه في غضون أيام".

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