وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا الى ايران تضم 5 ملايين جرعة

العالم - ايران

واشار همتي في تصريح له اليوم الاحد الى ان هذه الشحنة هي الـ 18 التي يتم استيرادها من قبل جمعية الهلال الاحمر وقال: ان الجمعية استوردت منذ نيسان /ابريل لغاية الان 18 شحنة ضمت 25 مليونا و 390 الف جرعة اجمالا.

وصرح بان عملية استيراد الشحنات التي تضم كل منها 5 ملايين جرعة الى البلاد ستستمر واضاف: ان هذه المسيرة ستستمر بوتيرة اسرع مثلما اعلنا سابقا وكذلك بناء على تاكيدات رئيس الجمهورية في حديثه للشعب باستيراد 40 مليون جرعة خلال الشهر الجاري.

واشار الى محورية موضوع اللقاح والتطعيم في الحكومة الثالثة عشرة وقال: انه بناء على تاكيدات رئيس الجمهورية بان "التطعيم العام رهن باستيراد اللقاح وانه على جميع الاقطاعات المعنية بشؤون اللقاح بذل جهود مضاعفة في التطعيم والواردات" فاننا بصفة قطاع من القطاعات المعنية باللقاح والتطعيم سنجعل استيراد اللقاح في اولوية اجراءات الهلال الاحمر.

واوضح بان جمعية الهلال الاحمر تواصل انشطتها في مواجهة كورونا على اساس اعلان الحاجة من قبل لجان ادارة كورونا او جامعات العلوم الطبية في 6 محاور وهي؛ ايجاد او دعم مراكز التطعيم العامة، نشر وحدات العلاج الطارئ، تخصيص المراكز الطبية والتاهيلية لتقديم الخدمات للمرضى، زيادة عدد ساعات انشطة الصيدليات، تجهيز الصالات العامة او الصالات الرياضية لاستقبال المرضى، ايجاد الاجواء العلاجية من خلال استخدام الخيام الكبيرة (المستخدمة عادة للمستشفيات الميدانية).