الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

عودة الأمن والاستقرار بمديرية رحبة المحررة في مأرب

عودة الأمن والاستقرار بمديرية رحبة المحررة في مأرب
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد مصدر أمني یمني بمحافظة مأرب، عودة الأمن والاستقرار في جميع مناطق مديرية رحبة جنوبي المحافظة بعد تأمينها بشكل كامل.

العالم - الیمن

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الشرفاء من أبناء المديرية، يبذلون جهودا كبيرة لتأمين الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على منازل المواطنين ومزارعهم، وفقا لوكالة "سبأ".

وشدد على أن الجيش واللجان الشعبية ورجال الأمن يتعاملون مع جميع أبناء المديرية بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم كأخوة، وحريصون على أمنهم واستقرارهم والحفاظ على السكينة العامة.

ودعا جميع أبناء مديرية رحبة والنازحين، بالعودة إلى منازلهم ومزارعهم وممارسة حياتهم الطبيعية وعدم تصديق الشائعات التي يطلقها مرتزقة العدوان لتخويف الأهالي وترهيبهم.

كما دعا المصدر الأمني، المغرر بهم والمخدوعين في صفوف العدوان من أبناء المديرية لاغتنام قرار العفو العام، والعودة للصف الوطني كمواطنين صالحين لهم كامل حقوق المواطنة .

روابط ذات صلة

القوات اليمنية تفرض سيطرتها الكاملة على مديرية رحبة جنوب مأرب

تقدم قوات الجيش واللجان الشعبية والعين على تحرير مأرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: تشييع مهيب لجثمان عميد الفقه في النجف الاشرف

تقرير: السعودية أسوأ دولة في العالم في الحريات السياسية

اكتشاف آثار مدمرة على أعضاء الجسم للمتعافين من كورونا

4 خطوات لشراء الرمان الطازج

بشأن أفغانستان.. بلينكن يزور قطر وألمانيا بداية الأسبوع المقبل

عودة الأمن والاستقرار بمديرية رحبة المحررة في مأرب