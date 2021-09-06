مظاهرات في المخا ولحج للمطالبة بتوفير الكهرباء وتنديدا بتردي الخدمات

العالم- اليمن

ورفع المحتجون في المخا لافتات تطالب بتشغيل الكهرباء الحكومية وإلغاء الكهرباء التجارية، وتشغيل مشروع المياه الحكومي، مشيرين إلى أن المدينة تعيش وضعاً مأساوياً بسبب تردي الخدمات.

واتهم المشاركون في التظاهرة التشكيلات العسكرية التابعة للإمارات والتي تسيطر على مدينة المخا بنهب المحطة الكهربائية إحدى أكبر المحطات في البلاد.

وتعيش مدينة المخا المحتلة، الوقعة تحت سيطرة قوى الغزو والمرتزقة، حالة احتقان دفعت المواطنين للخروج بين الحين والآخر للمطالبة بالخدمات وبتشغيل الميناء والسماح لهم بالاصطياد.

كما شهدت مدينة الحوطة في محافظة لحج الخاضعة لسيطرة أدوات العدوان احتجاجات غاضبة جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة وضواحيها لليوم الرابع على التوالي.

وأحرق المحتجون الإطارات وقطعوا طرقا رئيسة في المدينة منع خلالها من مرور السيارات والناقلات، ما تسبب في توقف الحركة وتزاحم السيارات في طوابير طويلة استمرت لعدة ساعات.

وأكد العديد من المواطنين على تصعيد احتجاجاتهم في حالة استمرار انقطاع التيار الكهربائي، مطالبين بإيجاد الحلول والمعالجات لهذه المشكلة بشكل دائم.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر محلي أن أزمة الكهرباء سوف تستمر لعدة أسابيع.

يشار إلى أن الغضب يعم معظم المحافظات الجنوبية جراء انقطاع الكهرباء وتردي الخدمات.