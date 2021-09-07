العراق يشارك في المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات في فيينا

العالم-العراق

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، الاثنين، أن "وفد مجلس النواب العراقي وصل برئاسة الكعبي وعضوية النائبين آلاء طالباني وعدنان الزرفي إلى العاصمة فيينا اليوم، للمشاركة في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بالتعاون مع البرلمان النمساوي واتحاد البرلمان الدولي ومنظمة الامم المتحدة".

وأضافت، أنه "سيتناول المؤتمر مناقشة محاور مهمة عديدة منها التنمية المستدامة ومكافحة الارهاب، فضلا عن مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها عالميا، بالإضافة الى مكافحة الأخبار المضللة وخطاب الكراهية على الانترنت".

وتابعت، أنه "سيلقي رئيس الوفد، الكعبي كلمة في المؤتمر عن مجلس النواب العراقي، علاوة على اجراء لقاءات جانبية برؤساء العديد من البرلمانات العربية والاقليمية والدولية لبحث القضايا والعلاقات المشتركة"