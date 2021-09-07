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وزير خارجية الصين يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

وزير خارجية الصين يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

من المتوقع أن يزور عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، كوريا الجنوبية في مطلع الأسبوع المقبل، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء.

العالم - اسيا والباسفيك

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن وزارتي الخارجية، الكورية والصينية، تضعان حاليا اللمسات الأخيرة فيما يخص التنسيق بشأن تنظيم المحادثات بين وزيري الخارجية الكوري، جونغ أوي يونغ، والصيني، وانغ يي، في سيئول الأسبوع المقبل.

وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية بأنه لم يتم تحديد جدول أعمال زيارة الوزير الصيني لسول، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها محادثات بين وزيري الخارجية الكوري والياباني منذ أن قام الوزير الكوري بزيارة إلى الصين في إبريل الماضي.

كما تعد زيارة وزير الخارجية الصيني لكوريا الجنوبية الأولى من نوعها منذ أن زار سول في نوفمبر من العام الماضي.

ومن المرجح أن يناقش الوزيران تعزيز العلاقات الثنائية بين سيئول وبكين، وأن يتبادلا وجهات النظر بشأن عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية والأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة.

كما سيبحثان أيضا القضايا المتعلقة باستعدادات بكين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير من العام المقبل.

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وزير خارجية الصين يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل