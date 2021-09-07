فرنسا تدعو موريتانيا للالتحاق بالتحالف من أجل الطبيعة والشعوب

العالم - موريتانيا

وقالت وزارة البيئة الموريتانية - في بيان - إن باربارى بومبل الوزيرة الفرنسية للانتقال الايكولوجي دعت خلال مباحثات مع وزيرة البيئة الموريتاني مريم بكاي في مدينة مارسيليا الفرنسية، دولة موريتانيا إلى الالتحاق بالتحالف من أجل الطبيعة والشعوب الذي أطلق في يناير الماضي ويضم 71 دولة.

وأضاف البيان أن المباحثات تناولت الرهانات البيئية ذات البعد العالمي والإقليمي كالمناخ والتصحر وتدمير الغابات والتنوع البيولوجي وأهمية برنامج السور الأخضر الكبير في رفع هذه التحديات والزراعة المستديمة والتسيير المستدام للموارد الطبيعية وخلق فرص التشغيل الاخضر والأثر البيئي وأزمة كوفيد 19.

يذكر أن الحكومة الموريتانية، أكدت أهمية قانون حول حماية المقدسات من خلال تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويهدف القانون، الذي يناقشه البرلمان الأسبوع القادم، إلى حماية المقدسات من خلال تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، المرتبطة بالمساس بهيبة الدولة ورموزها وبالأمن الوطني والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية والحياة الشخصية وشرف المواطنين والمساس بهيبة الدولة ورموزها.

ويعاقب القانون الجديد، الذي يتكون من سبع مواد، مرتكب هذه الأفعال بالحبس من 2 إلى 4 سنوات، وبغرامة مالية من 200 إلى 500 ألف أوقية موريتانية.