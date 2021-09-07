الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١
٠٣:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بحثًا عن أسباب الفشل الاستخباراتي في جلبوع..

الاحتلال يكتشف.. بدأو بحفر النفق منذ عام!

الاحتلال يكتشف.. بدأو بحفر النفق منذ عام!
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

ذكر موقع "والا" أن التحقيقات الأولية  التي أجراها المسؤولون في سجن جلبوع أظهرت أن النفق الذي فرّ منه الأسرى بدأوا بحفره قبل عام، وأن عددًا محددًا من السجناء كانوا على علم بالخطة.

العالم - الاحتلال

وبحسب "والا"، سار الأسرى مسافة ثلاثة كيلومترات حتى وصولهم الى مركبة كانت تنتظرهم، والتي نقلتهم من المكان.

ويتضح من التحقيقات الأولية أن إحدى السجانات غفت خلال الحراسة، وأنه لم يكن هناك حارس في برج الحراسة الواقع فوق فتحة الهروب، كما ظهر بعد مسح النفق الذي هرب منه الستة أن طوله بلغ ما بين 20 الى 25 مترًا.

تحقيقات الاحتلال بيّنت أيضًا أن الأسير (المتحرّر) زكريا الزبيدي، طلب من ضابط استخبارات في السجن أن ينتقل لليلة واحدة الى الزنزانة التي فرّ منها.

ويعمل حاليًا نحو ألف رجل من شرطة الاحتلال بعمليات التفتيش عن السجناء الامنيين بمساعدة قوات حرس الحدود، القوات الخاصة وقوات اخرى وحاليا نشر 200 حاجز أمني في جميع أنحاء فلسطين المحتلة.

وفق "والا"، حاول 3 من الأسرى الهاربين عام 2014 الفرار من سجن شطة من خلال حفر نفق، ورغم هذا، استخبارات إقليم الشمال سمحت لهم بالوجود بالزنزانة نفسها.

ويعتقد رجال الشرطة الصهيونية أن سيارة كانت تنتظر الهاربين خارج السجن، وذلك على ضوء وجود بقعة من المياه في المكان، والتي قالوا إنها بسبب مكيّف السيارة، كما وجد رجال الشرطة المتعقّبون آثار أحذية وأقدام، الأمر الذي قادهم الى الاستنتاج أن السجناء قاموا باستبدال ملابسهم قبل ركوبهم السيارة وأن أحدهم قام باستبدال حذائه.

وأشار "والا" الى أن شرطة الاحتلال تعتقد بأن الستة كانوا مسلّحين وهناك احتمال بأن ينفذوا عملية أمنية، ومن الممكن ان يقوموا بعملية اختطاف للمساومة على إطلاق سجناء آخرين، لافتًا الى أن جميع وحدات الشرطة الخاصة في حالة تأهّب في فترة العيد، بما يشمل وحدات التفاوض التابعة للشرطة.

وعثرت الشرطة على آثار الهاربين باتجاه مدينة بيسان، وحتى أنهم توقفوا خلال الهروب للتدخين، ومن هناك اختفت آثارهم. وبعد عمليات التفتيش والمسح في محيط جنين، جلبوع والحدود الأردنية، القوات الاسرائيلية تقدر بأن اثنين من الفارين انتقلا الى الأردن، وأربعة آخرين في الأراضي المحتلة، ويُعتقد كذلك بأن اثنيْن من الأربعة يختبآن في مجدل شمس.

ونقل "والا" عن مسؤول أمني صهيوني كبير قوله إن الحديث يدور عن سلسلة من الإخفاقات الخطيرة جدًا، وانه لا يعقل ان في زنزانة "يحظر بها الاحتفاظ بملعقة حفروا نفقًا.. كيف حفروا بعيدًا عن أعين الحراس في واحد من أكثر السجون حماية؟ ليس من فراغ اخترنا اعتقال الزبيدي بالذات هناك. هناك لا يمكن وضع ملعقة بالزنزانة. لكن كيف حفروا؟"، وأضاف: "هناك حظر إدخال المعادن الى داخل الزنزانة، اذًا أين اختفى تراب الحفريات؟ وكيف أجروا الاتصالات الهاتفية من داخل السجن؟".

روابط ذات صلة

سلطات الاحتلال تحظر نشر اي معلومات بشأن عملية سجن جلبوع

بينت يجري مشاورات أمنية بشأن عملية سجن جلبوع

عملية انتزاع الحرية.. مفتاح الهروب مع 'حارسة البرج'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. مجموعة السبع بتونس تدعو لعودة النظام الدستوري

علي أكبر ولايتي يعزي برحيل العلامة عبد الأمير قبلان

مسؤول مصري رفيع يصل أنقرة في زيارة هي الأولى منذ 8 سنوات

طالبان ترفض ان تكون لها أي علاقة مع 'إسرائيل'

 انطلاق موكب جثمان  الشيخ قبلان من المجلس الاسلامي الى منطقة الغبيري

من القتل بالشوزن وتحت التعذيب الى القتل بالكورونا.. نظام آل خليفة قتلة مأجورون!