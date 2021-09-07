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مسؤول مصري رفيع يصل أنقرة في زيارة هي الأولى منذ 8 سنوات

مسؤول مصري رفيع يصل أنقرة في زيارة هي الأولى منذ 8 سنوات
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

انطلق نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة هل الأولى لمسؤول مصري منذ حوالي 8 سنوات.

العالم- مصر

وتهدف الزيارة التي تستغرق يومين إلى بحث تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطبيع العلاقات الثنائية، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، بحسب موقع مصراوي.

كما تهدف الزيارة إلى إجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين القاهرة وأنقرة، بعدما استضافت العاصمة المصرية في مايو/أيار الماضي الجولة الأولى من المباحثات، في محاولة لطي صفحة الخلاف مع تركيا، وهي الجولة التي وصفتها مصر آنذاك بأنها "صريحة ومعمقة".

وكانت تركيا، قد أوقفت منتصف العام الجاري بث عدد من برامج قنوات المعارضة المصرية من إسطنبول، كبادرة حسن نية تجاه القاهرة.

وفي مايو الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده بدأت حقبة جديدة مع مصر وأنها تسعى جاهدة لاستعادة اتحادها التاريخي معها.

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