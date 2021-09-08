الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

عملية جلبوع ضربة للمنظومة العسكرية الصهيونية + فيديو

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

غزة (العالم) 2021.09.08 ـ قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل رضوان إن عملية إقلاع الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع إنما تعد ضربة للأمن الصهيوني الهش وضربة لمنظومته العسكرية.

العالم - فلسطين

وفي حديث خاص لمراسلة قناة العالم بغزة أكد رضوان أن: العملية البطولية التي مثل فيها الستة الأبطال الذين تحرروا من خلال انتزاع حريتهم من خلال نفق الحرية في سجن جلبوع تمثل ضربة للأمن الصهيوني الهش وضربة للمنظومة العسكرية وتمثل انتصارا للمقاومة وأسرانا.

وأضاف القيادي بحركة حماس: إننا إذ نوجه كل التحية لهؤلاء الأبطال ندعوا جماهير شعبنا الفلسطيني إلى توفير الحماية والإسناد والأمن لهؤلاء الأبطال.. كما نقول لأسرانا إن حريتكم قاب قوسين أو أدنى.. لن يهدأ لنا بال حتى تنالوا حريتكم.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الاحتلال يعتقل عدداً من أهالي محرري "جلبوع"

هاشتاغ.. وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق + فيديو

هذا ما دعا اليه هنية بخصوص ابطال جلبوع في اتصاله بالنخالة

قناة عبرية: قتل الأسرى الستة سيؤدي إلى نشوب الحرب مع غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الى المُطّبعين الجدد من العرب إذا كان "المتغطي بالأمريكان عريان" فما حال "المتغطي بالإسرائيليين"؟!

وثائق تكشف تمويلات أمريكية لبحوث عن فيروس كورونا في الصين

عملية جلبوع ضربة للمنظومة العسكرية الصهيونية + فيديو

الاحتلال يعتقل عدداً من أهالي محرري "جلبوع"

المركزي الايراني يطرح بالسوق 254 مليون دولار

قائد في الحرس الثوري: نرصد تحركات الزمر الارهابية في المنطقة