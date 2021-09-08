عملية جلبوع ضربة للمنظومة العسكرية الصهيونية + فيديو

العالم - فلسطين

وفي حديث خاص لمراسلة قناة العالم بغزة أكد رضوان أن: العملية البطولية التي مثل فيها الستة الأبطال الذين تحرروا من خلال انتزاع حريتهم من خلال نفق الحرية في سجن جلبوع تمثل ضربة للأمن الصهيوني الهش وضربة للمنظومة العسكرية وتمثل انتصارا للمقاومة وأسرانا.

وأضاف القيادي بحركة حماس: إننا إذ نوجه كل التحية لهؤلاء الأبطال ندعوا جماهير شعبنا الفلسطيني إلى توفير الحماية والإسناد والأمن لهؤلاء الأبطال.. كما نقول لأسرانا إن حريتكم قاب قوسين أو أدنى.. لن يهدأ لنا بال حتى تنالوا حريتكم.

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