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الأسرى الفلسطينيون يحضرون للاحتلال الاسرائيلي مفاجأة

الأسرى الفلسطينيون يحضرون للاحتلال الاسرائيلي مفاجأة
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري بأن الأسرى سيعلنون خلال أيام معدودة عن مشروع استراتيجي يشمل السجون كافة لمواجهة هجمة الاحتلال التي تستهدفهم في جميع النواحي والأصعدة.

العالم - فلسطين

وكشف الفاخوري في لقاء عبر قناة الأقصى عن أن الهيئة التنظيمية لأسرى حماس، اتخذت قرارا واضحا وقاطعا، وتتشاور مع باقي التنظيمات حول الخطوة الاستراتيجية المرتقبة لمواجهة هجمة الاحتلال.

وأكد الفاخوري أن إقدام إدارة السجون على حل تنظيم الجهاد الإسلامي في السجون، وتوزيع الأسرى، خطير جدًّا.

ولفت إعلام الأسرى إلى أن الاحتلال يحاول رد الاعتبار لكبريائه الذي مزقه الأسرى بعزيمتهم وإصرارهم على الحرية من خلال معاقبة الأسرى.

ودعا الفاخوري أطياف الشعب الفلسطيني كافة لدعم ومناصرة أبنائهم الأسرى أمام ما يتعرضون له من هجمة شرسة وممنهجة.

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