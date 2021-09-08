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بدء اجتماع وزراء نفط سوريا والأردن ومصر ولبنان في عمّان

بدء اجتماع وزراء نفط سوريا والأردن ومصر ولبنان في عمّان
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

بدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم أعمال اجتماع وزراء النفط والطاقة في كل من سوريا والأردن ومصر ولبنان الذي يستضيفه الأردن.

العالم-الاردن

ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) يضم الاجتماع وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ووزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر.

ويهدف الاجتماع الذي يعقد بدعوة من وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

وكانت سوريا وافقت قبل أيام على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان وذلك خلال جلسة محادثات سورية لبنانية عقدت بدمشق.

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اجتماع لوزراء النفط والطاقة في سورية والأردن ومصر ولبنان بعمّان

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