بدء اجتماع وزراء نفط سوريا والأردن ومصر ولبنان في عمّان

العالم-الاردن

ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) يضم الاجتماع وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ووزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر.

ويهدف الاجتماع الذي يعقد بدعوة من وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

وكانت سوريا وافقت قبل أيام على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان وذلك خلال جلسة محادثات سورية لبنانية عقدت بدمشق.