العراق.. تفاصيل خطة الزيارة الأربعينية وتحديد موعد تنفيذها

العالم-العراق

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق سيشهد خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، زيارة مليونية كبيرة وهي الزيارة الاربعينية للأمام الحسين عليه السلام"، مبيناً ًأن "قيادة عمليات بغداد في مرحلة الاستحضارات التي تسبق عملية تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة".

وأضاف، أن "الخطة سيتم تنفيذها قبل أسبوع من الأربعينية وتعتمد على الموقف، فيما لو كان هناك زائرون يأتون مشياً أو بالعجلات"، مشيراً الى أن "القيادة حالياً في طور توزيع قطعات المسؤولية من شمال وشرق بغداد التي تشهد توافد اعداد كبيرة من الزوار المتوجهين الى كربلاء المقدسة".

وتابع، أن "الطرق سيتم تأمينها للزائرين الوافدين سواء سيراً أو بالعجلات"، موضحاً أن "الخطة الأمنية مُحكمة ومن عدة محاور وتتضمن محاولة التقليل من قطع الطرق أو القطع الجزئي لخط سير الزائرين".

وأكد سليم، أن "هناك خطة إسناد للخطة الأمنية، إذ ستقوم وزارتا الدفاع والداخلية بتعزيز قطعات قيادة العمليات بغداد لتأمين الحماية باسناد طائرات القوة الجوية وطيران الجيش اضافة الى تفعيل الاستخبارات لمراقبة قواطع المسؤوليات"، لافتاً الى أن "هناك تنسيقاً مع محافظتي ديالى وصلاح الدين باتجاه الحدود الفاصلة مع بابل وكربلاء".

وذكر قائد عمليات بغداد انه "تم قبل ايام قليلة عقد مؤتمر لاصحاب المواكب المسجلة والمثبتة اماكنها على طريق الزائرين"، مبيناً، أنه "تم توجيه اصحاب المواكب بضرورة الالتزام باجراءات لجنة الصحة والسلامة حول وباء كورونا، اضافة الى تدقيق المواكب أمنياً وتحديد اماكنها لتأمين السلامة".

وأوضح، أن "هناك عدداً كبيراً من المنظمات الانسانية تقوم وبالتعاون مع القطعات العسكرية بتوزيع الكمامات والمعقمات"، لافتاً، الى "اننا شدَّدنا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تخص الوباء".