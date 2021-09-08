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مظاهرات حاشدة في انحاء فلسطين نصرة للأسرى في سجون الاحتلال

مظاهرات حاشدة في انحاء فلسطين نصرة للأسرى في سجون الاحتلال
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

عمت المناطق و المدن الفلسطينية، يوم الأربعاء، مسيرات حاشدة نصرة وإسنادا للأسرى في وجه ما يتعرضون له من قمع واعتداءات من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

العالم-فلسطين

وكانت حركة "فتح" دعت إلى "هبة شعبية عاجلة في كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، نصرة للأسرى". وقد قمعت قوات جيش الاحتلال، المشاركين في المسيرة قرب حاجز حوارة جنوب نابلس.

كما انطلقت مسيرة حاشدة في رام الله والبيرة، وندد المشاركون فيها بـ"عدوان الاحتلال الذي يستهدف الأسرى في مختلف السجون"، بعد نجاح ستة أسرى في الفرار من سجن "جلبوع".

هذا وشارك المئات من أبناء محافظة طولكرم، في مسيرة حاشدة رفعت فيها الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى، مرددين الهتافات الوطنية التي تؤكد وقوفهم مع الأسرى ورفضهم للمساس بهم بأي شكل من الأشكال.

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