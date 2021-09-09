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قائد شرطة الانبار يكشف عن نتيجة عملية سور بغداد الامني

قائد شرطة الانبار يكشف عن نتيجة عملية سور بغداد الامني
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار، نتائج عملية مداهمة سور بغداد الامني شرقي مدينة الفلوجة.

العالم- العراق

وقال كسار في بحسب موقع ”العهد نيوز”، ان” قوة من قيادة شرطة الانبار نفذت حملة امنية استباقية استهدفت منطقة القناطر داخل سور بغداد الامني القريبة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، بعد ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود عنصر بارز من عناصر التنظيم الاجرامي في المنطقة المستهدفة”.

واضاف ان” العملية اسفرت عن اعتقال المستهدف بعد رص حركته ومراقبته من قبل قوة من مكافحة اجرام قضاء الكرمة احدى تشكيلات قيادة شرطة الانبار دون وقوع اي مقاومة تذكر”، مبينا ان” العملية استندت على معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدف الذي يتردد على تلك المنطقة”.

وأوضح، ان “قيادة شرطة الانبار ستبقى العين الساهرة لكل من يحاول العبث بأمن واستقرار المناطق المحررة”.

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قائد شرطة الانبار يكشف عن نتيجة عملية سور بغداد الامني