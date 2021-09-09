الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١
٠٧:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اكتشاف عارض جانبي 'نادر جدا' للقاح 'أسترازينيكا'

اكتشاف عارض جانبي 'نادر جدا' للقاح 'أسترازينيكا'
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

أدرجت الوكالة الأوروبية للدواء، متلازمة "غيلان باريه"، الاضطراب العصبي النادر، كعارض جانبي "نادر جدا" للقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19.

العالم- الصحة

وأوضحت الوكالة في بيان أنه لغاية 31 يوليو تم الإبلاغ عن 833 إصابة بهذه المتلازمة العصبية حول العالم في حين أعطي لغاية 25 يوليو أكثر من 592 مليون جرعة من لقاح "فاكسزيفريا" الذي تنتجه شركة أسترازينيكا.

وجاء في البيان أن "لجنة تقييم المخاطر في مجال اليقظة الدوائية التابعة للوكالة الأوروبية للدواء خلصت إلى أن العلاقة السببية بين لقاح فاكسزيفريا ومتلازمة غيلان باريه تعتبر على الأقل احتمالا معقولا".

وأضافت الوكالة: "بالتالي ينبغي إضافة متلازمة غيلان باريه إلى معلومات المنتج كأثر جانبي لفاكسزيفريا".

وأوضحت أنّ خطر حدوث هذا العارض الجانبي "نادر جدا" أي أقل من واحد على عشرة آلاف، حسبما نقلت "فرانس برس".

روابط ذات صلة

اليابان تسجل وفاة جديدة بين متلقي جرعات ملوثة من لقاح كورونا

تطعيم قرابة 31.5 مليون جرعة لقاح كورونا في ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أسلحة غير مرخصة وشارات FBI مزورة في منزل نائب عمدة نيويورك

الفتح يرفض عودة البيشمركة إلى كركوك

اكتشاف عارض جانبي 'نادر جدا' للقاح 'أسترازينيكا'

النفاق والإرتزاق.. اميركا وراء اطالة امد العدوان على اليمن

لبنان: الأزمات الاقتصادية تتفاعل.. وطوابير المحروقات تزداد

مسؤول أمريكي: طالبان سمحت برحيل 200 من الأمريكيين ومواطني دول أخرى من مزار شريف