الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١
٠٩:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

طاهي رونالدو السابق يكشف أسراره الغذائية

طاهي رونالدو السابق يكشف أسراره الغذائية
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشف الطاهي السابق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسرار النظام الغذائي الخاص باللاعب الذي انتقل مؤخرا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

العالم-الرياضة

وأشرف الطاهي الشهير جورجيو بارون على النظام الغذائي لكريستيانو رونالدو طيلة الفترة التي قضاها في إيطاليا، أثناء لعبه في صفوف يوفنتوس.

وفي حديث لصحيفة “ذا ميرور” البريطانية، أوضح بارون أن السر في نظام رونالدو الغذائي لا يكمن في الأطعمة باهظة الثمن، وإنما في كونها صحية.

وأضاف: “كنت أحضر له الأطعمة العضوية والأسماك والدجاج ولحم العجل والبيض والأفوكادو وزيت جوز الهند والأرز البني”.

وبيّن بارون أن رونالدو كان يفضل اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، مع تقليل السكريات والدهون والكربوهيدرات إلى الحد الأدنى.

وأشار إلى أن رونالدو كان يحب المأكولات البحرية مثل القريدس والأخطبوط، هذا إلى جانب الحبوب الكاملة والسلطات.

وأوضح بارون أنه كان يستخدم زيت جوز الهند في وجبات رونالدو، لأنه يساعد على حرق السعرات الحرارية.

وأوضح الطاهي الإيطالي أن نظام رونالدو الغذائي كان مقترنا بتدريب شاق، كما أنه كان يحرص على تناول الطعام في وقت مبكر من المساء.

روابط ذات صلة

رونالدو في الحجر الصحي.. والمكان لا يخطر على البال

"رونالدو" يشكر "علي دائي" بعد تحطيمه الرقم القياسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا تحذر واشنطن من عواقب التدخل في ليبيا وسوريا والعراق

موسكو تؤكد استمرار التعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب

ميقاتي سيزور بعبدا اليوم

قائد شرطة محافظة درعا يعيد افتتاح مخفر شرطة درعا البلد

بيانات جديدة عن ارتفاع التضخم في مصر

وسط حظر التظاهر.. طالبان تطالب واشنطن برفعها من القائمة السوداء