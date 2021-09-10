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إثيوبيا تستعد لبدء انتاج الكهرباء في سد النهضة

إثيوبيا تستعد لبدء انتاج الكهرباء في سد النهضة
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

أكدت حكومة إثيوبيا أنها تستعد لبدء توليد الكهرباء في سد النهضة في غضون الأشهر القليلة القادمة.

العالم - افريقيا

وصرح وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، في حديث إلى وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، بأن الاستعدادات جارية للبدء بتوليد الكهرباء باستخدام توربينات سد النهضة في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد المقبل (الذي ينطلق غدا السبت حسب التقويم الإثيوبي).

وأشار الوزير إلى أن هذه الاستعدادات تأتي وسط تحديات مختلفة واجهتها إثيوبيا في عملية التفاوض بشأن السد، مشددا على أن لدى بلاده "الحق الكامل في استخدام مواردها الطبيعية".

وتابع أن استخدام الموارد الطبيعية في سبيل التنمية أمر حيوي بالنسبة لجهود محاربة الفقر في إثيوبيا، مضيفا أن سد النهضة يمثل أداة رئيسية لمواجهة المشاكل التنموية في البلاد.

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