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الاتحاد الإفريقي يعلن تعليق عضوية غينيا بعد الانقلاب

الاتحاد الإفريقي يعلن تعليق عضوية غينيا بعد الانقلاب
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتحاد الإفريقي الجمعة أنه سيعلّق عضوية غينيا بعد الانقلاب الذي تم خلاله توقيف رئيسها ألفا كوندي.

العالم - افريقيا

وأفادت الهيئة الإفريقية على تويتر "تقرر تعليق مشاركة جمهورية غينيا في كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي وهيئات صنع القرار التابعة له".

وجاءت الخطوة بعدما استولت قوات خاصة في غينيا على السلطة الأحد واحتجزت كوندي، الذي تعرّض لانتقادات متزايدة لما يعتبره البعض استبداديته.

ودان الاتحاد الإفريقي الأحد سيطرة الجيش على السلطة ودعا إلى إطلاق سراح كوندي، الذي بات أول رئيس منتخب بشكل ديموقراطي في 2010.

ويأتي قرار الاتحاد بعد يوم من تعليق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أيضا عضوية غينيا وإعلانها بأنها ستوفد بعثة إلى البلاد لتقييم الوضع.

وحض مجلس الشؤون السياسية والسلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي على "الانخراط مع الجهات المعنية في المنطقة" لإيجاد مخرج للأزمة.

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