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ما أفضل المشروبات لتخفيض مستوى ضغط الدم؟

ما أفضل المشروبات لتخفيض مستوى ضغط الدم؟
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت الدكتورة هاريس بينكوس، خبيرة التغذية الأمريكية، أن شاي الكركديه في الصباح يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم.

العالم - منوعات

وتشير الخبيرة، في حديث لموقع Eat This, Not That، إلى أن شاي الكركديه (شاي كجرات) المضاف له عصير الرمان هو مشروب مثالي لتخفيض ضغط الدم الشرياني.
وتستند الخبيرة في هذا الاستنتاج، على نتائج الدراسات الأخيرة، التي تفيد بأن تناول شاي الكركديه بانتظام (كوبان أو ثلاثة في اليوم) يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم لدى الأشخاص المعرضين لارتفاع ضغط الدم، والذين يعانون من الدرجة الأولى لارتفاع ضغط الدم.
وتقول، "أظهرت إحدى الدراسات، أن الأشخاص الذين تناولوا ثلاثة أكواب من شاي الكركديه في اليوم، انخفض عندهم مستوى ضغط الدم كما في حالة تناول الأدوية".
وتضيف، عند إضافة عصير الرمان إلى شاي الكركديه ، ينخفض مستوى ضغط الدم بنسبة 5 بالمئة. لأن عصير الرمان يحتوي على مضادات للأكسدة، التي لها قيمة غذائية كبيرة وتساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم.

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