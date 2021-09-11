السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١
٠١:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

فواتير الكهرباء تلاحق البحارنة حتى "قبورهم"!

السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

اثارت تصريحات وزير شؤون الكهرباء والماء البحريني وائل المبارك، بتسديد فواتير الكهرباء من "تركة المتوفي" غضب وتنديد النشطاء البحارنة وذلك في ظل الارتفاع الهائل في فواتير الكهرباء بالاضافة الى انقطاعها المستمر.

العالم - خاص العالم

حيث سلط برنامج "نقطة تواصل" الذي يبث على قناة العالم الضوء على تفاعل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا ان هذا المسؤول وامثاله لا يأتي بالقوانين من عنده بل هم ادوات للتنفيذ لدى النظام البحريني والشعب هو الضحية .

وقال الناشط السياسي فضل عباس تعليقا على هذا الموضوع : "شعب يتوسل الحكومة.. يتوسل فواتير الكهرباء حتى الموتى مطلوب توسلها.. يتوسل بيت الاسكان وبعد انتظار 20 سنة يحرم الورثه لوفاه والدهم.. يتوسل الزيادة السنوية للمتقاعدين.. يتوسل بيع زجاجات الماء في الشارع ولا تلاحقه البلادية.. يتوسل وزارة العمل للوظيفة ولا يحصلها.."

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

لماذا يصرّ النظام البحريني على سرقة أموال الشعب وتحت مسميات كثيرة؟

من القتل بالشوزن وتحت التعذيب الى القتل بالكورونا.. نظام آل خليفة قتلة مأجورون!

ركام من المشكلات قد طال مداها في البحرين ولا اصلاح

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإعلام الأمني: ممارسة امنية تجسد اليوم الانتخابي في العراق

تفنيد اشاعة العثور على عبوة ناسفة في مدينة اهواز

تركيا تعلن مقتل اثنين من جنودها في شمال سوريا

معلوف: عون ثبّت منهجية التشكيل اللازمة وباسيل فكفك العقد

شاهد بالفيديو.. فواتير الكهرباء تلاحق البحارنة حتى "قبورهم"!

الحشد الشعبي يعلن انطلاق اليوم الثاني من عملية "ثأر الأبطال"