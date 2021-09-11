فواتير الكهرباء تلاحق البحارنة حتى "قبورهم"!

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حيث سلط برنامج "نقطة تواصل" الذي يبث على قناة العالم الضوء على تفاعل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا ان هذا المسؤول وامثاله لا يأتي بالقوانين من عنده بل هم ادوات للتنفيذ لدى النظام البحريني والشعب هو الضحية .

وقال الناشط السياسي فضل عباس تعليقا على هذا الموضوع : "شعب يتوسل الحكومة.. يتوسل فواتير الكهرباء حتى الموتى مطلوب توسلها.. يتوسل بيت الاسكان وبعد انتظار 20 سنة يحرم الورثه لوفاه والدهم.. يتوسل الزيادة السنوية للمتقاعدين.. يتوسل بيع زجاجات الماء في الشارع ولا تلاحقه البلادية.. يتوسل وزارة العمل للوظيفة ولا يحصلها.."

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