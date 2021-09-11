الكاظمي يؤكد تخصيص 80 ألف تأشیرة لزوار الأربعين

العالم-العراق

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، عن الكاظمي خلال ترؤسه الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء: ”نعقد الجلسة الاستثنائية هذا اليوم؛ لقرب الانتخابات البرلمانية التي ستجري بموعدها المقرر في 10 تشرين الأول المقبل، وكذلك قرب الزيارة الأربعينية لاستشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)”.

وأضاف أنه “تم تخصيص 80 ألف تأشیرة للدول الإسلامية للمشاركة في مراسيم الأربعين”، موجهاً أمانة مجلس الوزراء بـ “الإسراع في إبلاغ القرارات”.

ودعا الكاظمي، وزارة الخارجية إلى “إصدار التعليمات للسفارات العراقية عاجلاً”، موجهاً وزارة الداخلية بـ “اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتسهيلها أمام الزائرين الكرام من جميع دول الخارج، مع مراعاة كل التدابير الصحية اللازمة”.