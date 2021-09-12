الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بريطانيا..إضرام النار بمسجد بمانشستر والشرطة تحقق!

بريطانيا..إضرام النار بمسجد بمانشستر والشرطة تحقق!
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

ذكرت الشرطة البريطانية أنها تحقق في حادث إضرام النار في مسجد في مدينة مانشستر بوصفه جريمة كراهية.

العالم - اوروبا

واندلع الحريق في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة في مسجد ديسبري، ولم يصب أحد بأذى، حسب ما أفادت الشرطة.

وقال المسؤولون في المسجد إنهم تلقوا تهديدات بإحراق المسجد على مدى سنوات عدة، ويبدو أن بعض المهددين نفذوا تهديدهم.

وقال المسؤولون: "لولا مساعدة اثنين من الجيران الرائعين الذين حاولوا إخماد الحريق بمعاطفهم فإنني لا أريد التفكير ماذا كان سيكون الأمر. نحن عاجزون عن شكرهما".

وذكرت خدمة الإطفاء في مانشستر الكبرى أن عناصرها قضوا ساعتين في الموقع وأنهم يقومون بالتحقيق في الأسباب، مع الشرطة.

وقال نائب رئيس بلدية مانشستر، لطف الرحمن، إن الحريق كان "عملا حقيرا يهدف إلى خلق جو من الخوف والكراهية".

وأضاف: "أحيي الجيران الذين دقوا جرس الإنذار، فهم يمثلون الروح الحقيقية للمدينة، لا الجبناء الذين تسببوا بالحريق".

ودعت إدارة المسجد، التي نشرت تسجيل الفيديو لكاميرات المراقبة وقت الحادث، سكان المنطقة إلى الانتباه، مطالبة إياهم بأن لا يسمحوا بنشوء النعرات بين السكان.

وكان المسجد يخضع للرقابة الأمنية لأنه كان المسجد الذي يقصده سلمان عابدي وعائلته، وهو أحد الأشخاص الذين قاموا بتفجير مانشستر أرينا.

روابط ذات صلة

إضرام النار بمركز تلقيح ضد فيروس كورونا في بولندا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. أمريكا تنشر اول وثائق حول هجمات 11 أيلول

السعودية ومرتزقتها فشلوا مع اليمنيين في الميدان فلجأوا الى قتل المسافرين!

إضراب شامل بطوباس تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال

النمسا ترحب بتشكيل حكومة لبنان الجديدة

اسلامي: المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت جيدة وبناءة

شاهد.. اثبات قدرات ایران البحرية وتحقیق نجاحات عديدة في ظروف الحظر