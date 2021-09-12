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أنقرة: نعمل مع المفوضية لإعادة اللاجئين إلى بلدانهم خاصة السوريين

أنقرة: نعمل مع المفوضية لإعادة اللاجئين إلى بلدانهم خاصة السوريين
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "بلاده تشهد حاليا تعاونا أفضل من المجتمع الدولي للعودة الآمنة للاجئين"، بحسب تعبيره.

العالم - تركيا

وكشف تشاووش أوغلو في تصريح صحفي اليوم الأحد، من ولاية أنطاليا أن "المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي قدم إلى تركيا مؤخرا وأنهم يعملون مع المفوضية للإعادة الآمنة للاجئين إلى بلدانهم، وخاصة سوريا"، بحسب تعبيره.

وأضاف "بدأنا نشهد الآن تعاونا أفضل من المجتمع الدولي بشأن إعادة اللاجئين بشكل آمن إلى بلدانهم".

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن "تركيا هي البلد التي تستضيف العدد الأكبر من السوريين"، لافتا إلى "أنهم بدأوا بمبادرة تعاون مع دول الجوار التي تستضيف السوريين وهي لبنان والأردن والعراق".

ولفت تشاووش أوغلو أن "أوروبا تعارض حتى اليوم إعادة إعمار سوريا" معتبرا "صحيح إعادة إعمار بلد أو أي مكان تستمر فيه الحرب أمر غير واقعي"، بحسب قوله.

وتابع "لدينا جميعا موقف واضح حيال النظام لكن تلبية الاحتياجات الأساسية على الأرض لا يعني إعادة بناء الدولة"، على حد قوله.

يذكر ان تركيا تدعم المجموعات المسلحة في سوريا منذ بداية الازمة السورية عام 2011، وكانت تركيا البوابة الرئيسية لدخول المقاتلين الاجانب الذين يقاتلون الى جانب داعش والنصرة الارهابيتين، هذا ويمنع التواجد التركي العسكري في الشمال السوري من حل قضية محافظة ادلب التي تديرها المجموعات المسلحة وعلى رأسهم "النصرة" فرع القاعدة في بلاد الشام.

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