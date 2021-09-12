’الملثم’ يظهر مجددا.. ويقذف الرعب في قلب ’إسرائيل’

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وقال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس "أبو عبيدة" في كلمة مصورة مساء السبت أن أي حديث عن صفقة تبادل للأسرى مع الاحتلال الصهيوني لن تتم دون أن تتصدر أسماء الأسرى الأربعة الذين تم اعتقالهم من محرري سجن جلبوع قائمة مطالب المقاومة، مشددا على ان أبطال نفق الحرية سيخرجون مرفوعي الرأس، وقرار قيادة القسام بأن أي صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير هؤلاء الأبطال.

وأكد أبو عبيدة أن إعادة اعتقال بعض الأبطال من نفق الحرية لا يحجب حقيقة عملهم المشرف ولا يزيد الشعب الفلسطيني إلا فخراً بصلابة وشجاعة أسراه، مشددا "إذا كان الأسرى قد حرروا أنفسهم هذه المرة من تحت الأرض، فإنهم سيتحررون قريباً بإذن الله من وفوق الأرض"، مضيفا "نعدهم ونعد أسرانا الأحرار بأنهم سيتحررون قريباً بإذن الله من فوق الأرض".

وتوجه أبو عبيدة لقادة الكيان الصهيوني مهددا بأن أهالي الضفة الغربية ومخيم جنين وثواره ليسوا وحدهم، ولن نسمح للعدو بالتغول عليهم، مؤكدا ان المقاومة سنقوم بواجبها الديني والوطني تجاههم.

كما ارسل في كلمته تطمينات للاسرى قائلا نشد على أيدي أسرانا الميامين في انتفاضتهم المشرفة، ونقول لهم نحن معكم ولن نتخلى عنكم ولن نسمح للعدو بأن يستفرد بكم.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء ومعهم احرار العالم تفاعلوا مع كلمة أبو عبيدة وتهديده لقادة الاحتلال بإيقاف أي عمليات محتملة لتبادل الأسرى ما لم تشمل أحرار سجن "جلبوع"، معربين عن فخرهم لظهور أبو عبيدة دفاعا عن الأسرى، مؤكدين الثقة بتصريحاته.

كما احتفى المغردون على موقع تويتر بكلمة الناطق باسم كتائب القسام قائلين إن الاحتلال ظل يحاول ضرب الروح المعنوية للاسرى وللشعب الفلسطيني خلال اليومين الماضيين، لكن أبو عبيدة تمكن في دقائق فقط من رفع معنويات أهالي فلسطين والمنطقة العربية بأسرها.

وكتب "أحمد شاهين" في تغريدة على حسابه الخاص "جسمي قشعر و #أبو_عبيدة بيقول: وسيفتحُ لهم السّجّانونَ أبوابَ السّجن بأنفُسهم".

وغرد حساب "Butterflyk" قائلا "بانتظارك أيها الملثم لتثلج قولبنا #ابو_عبيدة".

ورأت "اروى منصور" في تغريدة لها "الشباب طلعوا سجلوا أسمائهم في الصفقة ورجعوا.. #ابو_عبيدة".

وقال "Sultan Alrawahi" في تغريدته "عجزت الأرض أن تلد مثلك في زمان وصفه الصادق المصدوق حبيبي رسول الله (غثاء كغثاء السيل) #ابو_عبيده".

وكتبت "سحر حسين غدار" في تغريدة على حسابها الخاص "المعادلة: أسرانا مقابل أسراكم… يا قوة الله #أبو_عبيدة".

وكتب "اسعد بنات" في تغريدة له "#ابو_عبيدة #نفق_الحرية #سجن_جلبوع جوهر الخطاب : لا صفقة دون أبطال الحرية".

وقال "khalid Alabri" في غريدته "للامة رجال علي مر العصور قادرة ان تحمي الاسلام والمسلمين #الكيان_المخروم #ابو_عبيده".

وقال "محمد الشمري" في تغريدته تحت وسم #ابو_عبيدة "خلاصة خطاب المجاهد ابو عبيدة حخرمكم تاني يا مخرومين، الله على خطاب العزه والكرامة، اشهد انك فخر للمسلمين أجمعين".

ونشر حساب "❁خلاسية❁" تغريدة جاء فيها "#غرد_عن_الحب وهل هناك حب أكبر من حب #فلسطين وحب أحرار #نفق_الحرية وحب #ابو_عبيدة وحب #الاسرى_الفلسطينيين #نفق_جلبوع #نفق_جلبوع_نفق_الحرية #الاسرى_في_خطر".

وكتب "Albaz Afandi" في تغريدة له "لا ارانا الله فيكم مكروه يا فخر الامة كونوا على حذر فعدوكم غدار وهم قتلة الأنبياء والرسل...كحل الله عيوننا ينصركم ودحر اليهود الصهاينة #ابو_عبيده".

وغرد حساب "darkness" قائلا "لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك قالوا يا رسول الله وأين هم قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس هذا قدر الرجال اهل فلسطين صدقت يارسول الله #يابجاحتك_ياسيسي #ابو_عبيدة #محمود_العارضه".