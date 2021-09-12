الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

كوريا الشمالية تختبر بنجاح صاروخا جديدا بعيد المدى

كوريا الشمالية تختبر بنجاح صاروخا جديدا بعيد المدى
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

أجرت كوريا الشمالية فجر يوم الاثنين اختبار صاروخ جديد بعيد المدى من نوع "كروز".

العالم - أسيا و الباسفيك

وقالت وكالة أنباء كوريا الشمالية إن أكاديمية علوم الدفاع أجرت بنجاح تجربة إطلاق صاروخ "كروز" بعيد المدى تم تطويره حديثا.

وشارك مسؤولون وعلماء بارزون من قطاع علوم الدفاع في الإطلاق التجريبي.

وأفادت الوكالة الرسمية بأنه تم تطوير هذا السلاح الإستراتيجي ذي الأهمية الكبرى في تحقيق الأهداف الرئيسية للخطة الخمسية لتطوير علوم الدفاع وتطوير نظام الأسلحة التي اقترحها مؤتمر الحزب الثامن، وفقا لدراسة علمية وعملية تطوير نظام أسلحة موثوقة خلال العامين الماضيين.

وأوضحت أنه وخلال هذه التجربة تم الانتهاء بنجاح من الاختبارات الجزئية التفصيلية بالإضافة إلى عشرات من اختبارات القذف المعتمدة على المحرك، واختبارات الطيران المختلفة، واختبارات التوجيه التجريبية، واختبارات الطفو القتالية.

وشددت الوكالة الرسمية على أن تطوير نظام الأسلحة هو وسيلة ردع فعالة لضمان أمن كوريا لاشمالية بشكل أكثر إحكاما وقوة لقمع العمل العسكري ضد البلاد من خلال القوات المعادية.

روابط ذات صلة

كوريا الشمالية.. لقطات جديدة تؤكد استمرار كيم في فقدان الوزن

بذكرى تأسيس الجمهورية.. كيم جونغ أون يحضر عرضا عسكريا

كوريا الجنوبية تكشف عن تنظيم جارتها الشمالية عرضا عسكريا

وزير خارجية الصين يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

نجاح كوريا الجنوبية في اختبار إطلاق صاروخ باليستي من غواصة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سلمان يعفي رئيس الشؤون الخاصة لـ"خادم الحرمين الشريفين" من منصبه

كوريا الشمالية تختبر بنجاح صاروخا جديدا بعيد المدى

مقتل 4 أشخاص بتحطم طائرة شرقي روسيا

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب على حدود لبنان عقب الاشتباه بحالة تسلل

مصادر هندية: نيودلهي تستضيف وزيري خارجية ايران والسعودية

غروسي: ليست هناك حاجة لاصدار قرار في مجلس حكام الوكالة