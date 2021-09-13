الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١
٠٧:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..  150 شاحنة  بانتنظار نقل الوقود الايراني من سوريا الى لبنان 

الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

تدوال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد كبير من الصهاريج تقف على جانب الطريق . 

العالم - سوريا

ولاحقا يتبين من لافتات الطريق ان شاحنات الوقود هذه التي يصل عددها الى 150 هي بانتظار نقل الوقود الايراني من سوريا الى لبنان .

وكانت وسائل إعلام قد اعلنت بان سفينة إيرانية محملة بالوقود وصلت إلى المياه الإقليمية السورية، حيث من المفترض أن يتم تفريغ شحنتها في ميناء سوري قبل نقلها إلى لبنان.

هذا وكان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد اعلن في وقت سابق عن توجه سفن ايرانية محملة بالوقود الى لبنان محذرا من اي تعرض لها باعتبارها ارض لبنانية منذ ان تخرج من المياه الاقليمية الايرانية .

روابط ذات صلة

شاهد..لبنان وسوريا امام عصر جديد من العلاقات

رسو ناقلتي نفط إيرانيتين في ميناء بانياس بسوريا + صورة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان.. الامطار بدأت تتساقط.. والضباب يغطي بعض  المناطق

خطيب زادة: الرئيس الايراني يشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون

قصة مؤلمة..بريطاني يلقى حتفه بسبب هاتفه!

موقع أمريكي: نفوذ الإمارات في واشنطن يخضع للتدقيق

بالفيديو..  150 شاحنة  بانتنظار نقل الوقود الايراني من سوريا الى لبنان 

شاهد بالفيديو.. مخرج وثائقي يقضي 20 عاماً في تصوير الطبيعة الايرانية