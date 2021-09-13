بالفيديو..  150 شاحنة  بانتنظار نقل الوقود الايراني من سوريا الى لبنان 

العالم - سوريا

ولاحقا يتبين من لافتات الطريق ان شاحنات الوقود هذه التي يصل عددها الى 150 هي بانتظار نقل الوقود الايراني من سوريا الى لبنان .

وكانت وسائل إعلام قد اعلنت بان سفينة إيرانية محملة بالوقود وصلت إلى المياه الإقليمية السورية، حيث من المفترض أن يتم تفريغ شحنتها في ميناء سوري قبل نقلها إلى لبنان.

هذا وكان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد اعلن في وقت سابق عن توجه سفن ايرانية محملة بالوقود الى لبنان محذرا من اي تعرض لها باعتبارها ارض لبنانية منذ ان تخرج من المياه الاقليمية الايرانية .