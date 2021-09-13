أمير قطر يبحث مع وزير خارجية فرنسا تطورات الأوضاع في أفغانستان

العالم- قطر

جاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة القطرية الدوحة، وفق بيان للديوان الأميري القطري.

وأفاد البيان بأن “اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تنميتها، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع في أفغانستان”.

وفي وقت سابق الإثنين، عقد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي، أكد خلالها استعداد الدوحة “لدعم جهود المصالحة الوطنية في أفغانستان والتعاون مع جميع الوكالات الأممية لدعم الجهود الإنسانية في كابول”.

والأحد، وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية على مدى يومين، للتباحث بشأن تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت “طالبان” سيطرتها على العاصمة كابول، بموازاة انسحاب عسكري أمريكي اكتمل نهاية الشهر نفسه.