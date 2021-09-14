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في مطعم صيني..

إدمان الزبائن بأكل"المعكرونة" يفاجئ الشرطة في التحقيق!

إدمان الزبائن بأكل
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

أوقفت الشرطة الصينية صاحب كشك طعام صيني، يصنع المعكرونة، لكن الزبائن شعروا أنه يضيف إليها ما يجعلهم يدمنون عليها ويقبلون على شرائها مرارا وتكرارا.

العالم - منوعات

وبعد أن بحثت الشرطة في مكونات الطبق الذي يحتوى على المعكرونة، وزيت الفلفل الحار، وزيت الصويا، وجدت أن هناك مكونات أخرى لم يكشف عنها صاحب الكشك لزبائنه تسبب إدمانهم فعلا على طبقه المميز، ورفعت أرباحه بنسبة 30%.

وطلبت الشرطة طبقا من التي يعدها الرجل لزبائنه، وفحصت مكوناته، وأظهرت النتائج أنه يحتوي على مستويات عالية من البابافيرين والناركوتين ومركبات أخرى.

واعترف الرجل لاحقا أنه كان يضيف مسحوق نبات خشخاش الأفيون إلى زيت الفلفل، بعد أن أضرت جائحة كورونا به على المستوى المادي.

وقال إنه سمع أن إضافة مسحوق قشور خشخاش الأفيون على التوابل تجعل الزبائن يقبلون على مطعمه، فقام بشرائها إضافتها إلى المعكرونة كمكون سري.

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