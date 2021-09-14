اشتباكات بجنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

العالم - فلسطين

في جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين.

وأفادت مصادر محلية، أن مقاومين أطلقوا النار على حاجز الجلمة العسكري، كما ألقى مقاومون آخرون عبوات متفجرة محلية الصنع "أكواع" على ذات الحاجز.

وألقى مقاومون عبوة أخرى "كوع متفجر" على برج دوتان العسكري بالقرب من بلدة يعبد جنوب جنين، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المتمركزة عند الحاجز، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص المعدني بساقه.

وداهمت قوات الاحتلال منازل في بلدة يعبد وقرية الجلمة، وشنت حملات تفتيش واسعة في قرى وبلدات المحافظة بحثا عن أسيرين انتزعا حريتهما.

وشهدت مدينة جنين ومخيمها وعدد من بلداتها استنفارا، حيث توجه عدد كبير من الشبان نحو حاجز الجلمة لمواجهة الاحتلال بعد إعلان مكبرات الصوت عن تدهور الوضع الصحي للأسير زكريا الزبيدي.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شابًّا، لم تعرف هويته بعد، أثناء تواجده بالقرب من "معسكر سالم" العسكري، المقام على أراضي المواطنين غرب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الكريم أبو فرحة من قرية الجلمة شرق جنين، وذلك أثناء تواجده في الأراضي المحتلة عام 1948م.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حمدي حسنين رمانة بعد مداهمة منزله في مدينة البيرة.

والمحرر رمانة، أفرج عنه من سجون الاحتلال قبل حوالي شهر بعد قضاء محكوميته البالغة ٨ سنوات، بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات فدائية ضمن خلية يشترك فيها مقدسيون ومواطنون من الضفة الغربية.

وحمدي هو نجل الشهيد القائد في كتائب القسام حسنين رمانة، متزوج ولديه طفل أسماه حسنين، ويبلغ من العمر 9 أعوام، وقد كان عمره ثمانية أشهر عند اعتقال والده.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت قسام عابد بعد مداهمة منزله في مدينة البيرة، كما اعتقلت مجدي محمد الشيخ، وعاثت خراباً في منزله بالمدنية، وسرقت مبلغا يقدر بمائة ألف شيقل.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر عين غرب رام الله، واندلعت مواجهات متفرقة في البيرة وبيرزيت وشارع الإرسال.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين الشقيقين أديب وهاني مفارجة بعد دهم وتفتيش منزليهما في بيت لقيا غرب رام الله.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حجازي القواسمي ونجل شقيقته إسماعيل الجعبري من مدينة الخليل.

واندلعت مواجهات في منطقة باب الزاوية بالخليل، وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسماعيل عبد الله العروج من قرية حرملة شرق بيت لحم (35 عاما)، كما داهمت منزل الأسير طه سعيد العروج من قرية جناته شرقا، وفتشته وحققت مع ساكنيه.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد كنعان من منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة.

واندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة على مدخل قرية بيت دقو شمال غرب القدس بين الشبان وقوات الاحتلال، وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام.

وتشهد فلسطين المحتلة حالة من الغضب العارم مع تصاعد اعتداءات الاحتلال بحق الأسرى في السجون.