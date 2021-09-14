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جيش الاحتلال يستعد للتصعيد مع غزة بعد اعتقال الأسيرين

جيش الاحتلال يستعد للتصعيد مع غزة بعد اعتقال الأسيرين
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر في قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الاسرائيلي أنَّ الوضع في قطاع غزة متوتر وقابل للانفجار على خلفية ملاحقة الأسيرين الأمنيين اللذيْن فرَّا من سجن "جلبوع" الأسبوع الماضي ولم يُلق القبض عليهما.

العالم - الاحتلال

وأشارت المصادر إلى أنَّ كبار مسؤولي حركة "الجهاد الإسلامي" هدَّدوا علنًا أنَّه إذا اعتُقل الأسيريْن أو قُتلا خلال اعتقالهما، فإنهم سيردون بشكلٍ استثنائيٍ بإطلاق صواريخ نحو الكيان الصهيوني.

وبحسب موقع "والاه" أنَّ التقدير في جيش الاحتلال يزداد حول دخول أحد الأسرى إلى مخيم جنين، ما يُلزم الجيش القيام بعمليةٍ عسكريةٍ واسعةٍ لاعتقاله، ما قد يجرُّ إلى ردٍ من قطاع غزة.

ويأخذ جيش الاحتلال التهديدات على محمل الجد وبدأ الاستعداد لاحتمال حدوث تدهورٍ أمنيٍ سريع، يمكن أن يبدأ بإطلاق الصواريخ بطريقة تتطلب"رداً مؤلماً" ضد أهداف "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بحسب وصفهم.

وفي أعقاب الاجتماع بين رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت والرئيس المصري السيسي، قال مسؤولون أمنيون أنَّ التدخل المصري قد يلين الأجواء في القطاع، لكن ليس لفترة طويلة.

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جيش الاحتلال يستعد للتصعيد مع غزة بعد اعتقال الأسيرين