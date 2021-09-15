هاشتاغ.. عملية النصر المبين 3 + فيديو

العالم - اليمن

إنتصارات الجيش اليمني لاقت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل.

في هذا السياق علق "أبو منتظر الفريجي": ترقبوا إزاحة الستار عن منظومات دفاعية حديثة وصواريخ بالستية جديدة وطائرات مسيرة متطورة ستغير المعادلة وتحقق النّصر المبين العظيم للشعب اليمني العظيم.. ستكون أكبر هزيمة وانتكاسة للعدوان السعودي الإماراتي وأدواتهم في اليمن.

"صفاء" علقت أيضا: هي معادلة لا تؤمنوا حتى تحابوا.. وكان حقا علينا نصر المؤمنين.. إذا تأتي المحبة في الله أولا لتجلب معها الإيمان الذي يجلب معه النصر المبين.. محبة.. إيمان.. فنصر.

أخيرا مع "محمد ناصر" الذي كتب: نتمنى أن يكون المبعوث الأممي الجديد فهم رسالة القوات المسلحة اليمنية الواردة ضمن الإيجازالصحفي عن عملية النصرالمبين في مرحلتها الثالثة والتي جاء فيها أن القوات المسلحة وبعد التوكل على الله قد عقدت العزم على استكمال تحرير كافة أراضي الجمهورية حتى يتحقق لشعبنا الاستقلال.

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