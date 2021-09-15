هاشتاغ.. الذكرى الـ20 لهجمات 11 من سبتمبر + فيديو

العالم - الأميركيتان

وفي هذا العام أعاد الشارع الأميركي مطالبته بالكشف عن البنود السرية في تقرير لجنة التحقيق في الهجمات حيث تم الكشف عن القسم الأول منها.

وفي نفس السياق وتزامنا مع ذكرى الهجمات، ظهر زعيم جماعة القاعدة أيمن الظواهري في شريط فيديو وهو يرتدي الزي السعودي متوعدا بمهاجمة الولايات المتحدة.. لكن السؤال الذي طرح هو لماذا ارتدى الظواهري الزي السعودي؟

تعليقات عديدة حول هذا الموضوع.. نقرأ هنا تغريدة نشرها "أحمد الفلاحي": أنفقت أميركا تريليون دولار لتنتقم لكل شخص لقي حتفه في هجمات سبتمبر ولم تنجح.

"مهند" بدوره علق: الإف بي آي يكشف أول وثيقة بخصوص دور السعودية في هجمات سبتمبر، الوثيقة أثبتت أن عمر بيومي أحد الذين تواصلوا مع المهاجمين كان يعمل في المخابرات السعودية، وموظفا كبيرا في القنصلية السعودية في لوس آنجلوس.

نختم مع "آنطونيو غيزيتي" الذي غرد: قبل سنوات تنصلت من العقاب حول جريمة القرن بالرغم من الأدلة التي تثبت تورطها في هجمات سبتمبر.. بوش ومن أتى بعده أمضوا سنوات يغطون على كبار مسؤولي السعودية ومنعوا محاسبتهم في وقت سنوا حروبا على لائحة واسعة من دول المنطقة.

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