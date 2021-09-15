من سفينة الوعد الصادق إلى عملية النصر المبين 3

العالم - هاشتاغ

01. سفينة الوعد الصادق وصلت إلى وجهتها الأولى حيث حطت السفينة الإيرانية المحملة بالنفط في ميناء بانياس السوري تحضيرا لتفريغ حمولتها في الشاحنات المجهزة لنقلها إلى لبنان، كما وعد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

السيد نصرالله شرح آلية توزيع النفط في الدفعة الأولى التي ستدخل الأراضي اللبنانية قريبا جدا.

أما عن سعر بيع النفط في المرحلة الثانية، فقد أعلن السيد نصرالله أن المقاومة ستتحمل جزءا من التكلفة للمساعدة في حل الأزمة التي يعيشها لبنان.

هاشتاغات عدة سجلت ترندنغ حول موضوع الوقود الإيراني المتجه إلى لبنان.

02. لم تنته قضية الأسرى الفلسطينيين الذين خرجوا من سجن جلبوع، مع إعادة اعتقالهم مرة جديدة.. فالأسرى الأربعة المعتقلون خضعوا لمحاكمة لدى سلطات الاحتلال.

الأمر لم يقتصر على داخل قاعة المحكمة.. عملية طعن نفذها شاب فلسطيني في الأراضي المحتلة، قبل أن يطلق جنود الاحتلال النار عليه.

إضافة لكل ذلك، إعلان مهم كشفت عنه كتائب القسام فيما يتعلق بالأسرى الأحرار.. المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة أكد أن أي صفقة تبادل للأسرى في المستقبل لن تتم إذا لم تشمل الأسرى الأربعة.

من بين الأسرى الذين أعيد اعتقالهم البطل زكريا الزبيدي.. زكريا تعرض لاعتداءات من جنود الاحتلال ونقل إلى المستشفى للعلاج، فيما حذرت منظمات من تدهور حالته الصحية نتيجة تعرضه للتعذيب.

03. عملية النصر المبين المرحلة الثالثة.. حيث حقق الجيش اليمني واللجان الشعبية انتصارات مهمة على جبهة مأرب.. وهذه المرة المعارك من مسافة صفر مع مرتزقة العدوان السعودي.

04. أحيت الولايات المتحدة الذكرى العشرين لهجمات 11 من سبتمبر.. الذكرى التي تعيد كل عام إلى الأميركيين وتحديدا ذوي الضحايا قضية المتورطين في الهجمات والأطراف التي دعمتهم ومولتهم.

وفي هذا العام أعاد الشارع الأميركي مطالبته بالكشف عن البنود السرية في تقرير لجنة التحقيق في الهجمات حيث تم الكشف عن القسم الأول منها.

وفي نفس السياق وتزامنا مع ذكرى الهجمات، ظهر زعيم جماعة القاعدة أيمن الظواهري في شريط فيديو وهو يرتدي الزي السعودي متوعدا بمهاجمة الولايات المتحدة.. لكن السؤال الذي طرح هو لماذا ارتدى الظواهري الزي السعودي؟ وكانت هناك تعليقات عديدة حول هذا الموضوع.

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