العراق: الانسحاب الامريكي يسير "وفق ما هو مخطط له"

العالم-العراق

وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي: "لدينا الآن فقط موقعين تتواجد فيهما قوات التحالف الدولي، أحد هذه المواقع هو جزء بسيط وصغير في قاعدة عين الأسد والموقع الثاني هو جزء من مطار أربيل، ونحن اتفقنا على أن نهاية 31 كانون الأول 2021 تسحب كامل القوات القتالية الموجودة"، مؤكدا أن "جدول الانسحاب يسير وفق ما هو مخطط له".

وأشار الخفاجي إلى بقاء أعداد قليلة جدا من القوات القتالية الأمريكية في البلاد، قائلا: "القوات القتالية المتبقية، أعدادها قليلة جدا، وبالنسبة لنا كقيادة عمليات مشتركة هدفنا الأساسي حفظ أمن وسلامة العراق وبالتأكيد نعمل من أجل هذا الهدف".

وحول عدد القوات الأمركية القتالية، التي انسحبت من العراق خلال الفترة الماضية، قال "ليس المهم عدد القوات التي انسحبت بقدر ما هو مهم أنهم حاليا يطبقون عملية الانسحاب، الجانب الأمريكي ينفذ حاليا بنود الاتفاق ومخرجات الحوار الاستراتيجي واعتقد أن هذا الموضوع مهم جدا".

وتابع "القوات الأمريكية انسحبت قبل فترة وما تبقى عدد قليل وهم لديهم وقت وتحديدات وأوقات معينة للانسحاب".

وتوصلت بغداد وواشنطن في 26 يوليو/تموز الماضي إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الجاري.

يذكر أن البرلمان العراقي تبنى في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2020 قرارا يطالب الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.